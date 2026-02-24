Patrick Reed, gran favorito en el South African Open Championship

South African Open. El estadounidense Patrick Reed ya triunfó este año en Dubái y Qatar y también buscará poner su sello en Sudáfrica (Foto especialñ)

Al estadounidense Patrick Reed le ha ido competitivamente muy bien después de abandonar LIV Golf. Triunfó en los torneos de Dubái y Qatar, y esta semana salta como favorito para ganar el South African Open que se jugará del 26 de febrero al 1 de marzo en el Stellenbosch GC en Sudáfrica, donde también estará en acción el mexicano Luis Carrera.

Este evento co-autorizado por el DP World Tour y el Sunshine Tour, reparte una bolsa de 1,5 millones de dólares y por primera vez en la historia del evento, el ganador recibirá una invitación para jugar el Masters de Augusta National en abril.

En juego tres cupos para el Abierto Británico

El Abierto de Sudáfrica también otorgará tres plazas para el Abierto Británico a jugarse en el Royal Birkdale en el verano. Entre los participantes que buscarán hacer sombra a Patrick Reed destacan: Alejandro del Rey, triunfador en el Ras Al Khaimah Championship de Emiratos Árabes Unidos, en enero; Ángel Ayora, Martin Couvra, Joakim Lagergren, Kota Kaneko, Michael Hollick, Ernie Els y Jack Buchanan, entre otros.

Reed, número 18 del mundo, ganador este año en Dubái y Qatar, y un segundo sitio en Baréin, lidera con 2259.7 puntos el ranking de la temporada en el DP World Tour, además del Ranking Race to Dubai del DP World.

Reed aspira al Trofeo Harry Vardon

Reed buscará emular a Collin Morikawa para convertirse en el segundo estadounidense en ganar el Trofeo Harry Vardon.

Como campeón defensor se presenta el jugador local Dylan Naidoo, quien ganó en desempate al inglés Laurie Canter el año pasado.

“Es una semana realmente emocionante. Soy el campeón defensor y quiero dar lo mejor de mí”, ha dicho el sudafricano a la página oficial del DP World Tour.

En 2017 en este torneo, el inglés Graeme Storm derrotó memorablemente al número dos del mundo, Rory McIlroy, en un desempate, pero los sudafricanos han ganado las últimas siete ediciones.

Luis Carrera va por su cuarto corte

Para el mexicano Luis Carrera, jugador del Sunshine Tour y 450 en el ranking mundial, este torneo es su sexto de la temporada en el que buscará sumar su cuarto corte entre un field de 156 jugadores que ansían ser los merecedores a esa invitación al Masters de Augusta.

La semana anterior Carrera terminó en el sitio 68 en el Jonsson Workwear Durban Open.