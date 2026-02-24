¿Ya no vienen? Selección de Portugal pone en duda su participación en el amistoso ante México por inseguridad

Selección de Portugal La Federación Portuguesa emitió un comunicado asegurando que seguirán de cerca la situación de violencia en México para tomar una decisión.

La preocupación internacional por la situación de violencia en México generada por grupos del crimen organizado tras la muerte de El Mencho. Ahora, la Selección de Futbol de Portugal emitió un comunicado asegurando que está al tanto de los hechos ocurridos el pasado fin de semana, señalando que estarán dando seguimiento al contexto de seguridad y que podrían tomar la decisión de no venir al partido programado para el próximo sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca.

¿Qué dijo la Selección de Portugal sobre el partido en México?

A través de un comunicado, la Federación Portuguesa de Futbol respondió a la preocupación de sus fans por los acontecimientos ocurridos en días recientes como narcobloqueos, incendios o ataques a tiendas ocurridos el pasado 22 de febrero en varios estados de la República. El organismo luso indicó que estarán siguiendo de cerca la evolución de este tema en el país y que podrían tomar una decisión si no se garantiza la seguridad de cuerpo técnico y jugadores.

“Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular."

El partido forma parte de los encuentros de preparación de México rumbo a la inauguración de la próxima Copa del Mundo de este 2026. Además, se espera que este duelo reabra las puertas del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) luego de su remodelación con la expectativa de ver a figuras como Bruno Fernández, Joao Félix, Vitinha y Cristiano Ronaldo.