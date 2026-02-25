Brandon Aubrey busca ser el pateador mejor pagado de la NFL con los Dallas Cowboys

Brandon Aubrey El pateador de los Cowboys tiene más goles de campo de 60 yardas o más que cualquier otro jugador en la historia.

A dos semanas del inicio de la agencia libre de la NFL, los equipos continúan negociando acuerdos con sus respectivas estrellas. En el caso de Dallas, no sólo están buscando quedarse con George Pickens, sino también con su pateador Brandon Aubrey, quien ostenta el récord de más goles de campos de 60 yardas o más conseguidas en la historia de la la liga. El ex futbolista de la universidad de Notre Dame estaría negociando por convertirse en el mejor pagado de su posición.

¿Cuánto quiere Brandon Aubrey para quedarse con los Dallas Cowboys?

Desde que llegó a la NFL en el 2023 con los Dallas Cowboys, Aubrey se ha colocado como uno de los mejores pateadores de toda la liga, no sólo por su precisión de más del 88%, sino por su potencia que le ha permitido hacer cinco goles de campo de 60 o más yardas en toda su carrera, teniendo la cifra más alta en la historia para un jugador.

De acuerdo con un reporte de 105.3 The Fan, medio especializado en seguimiento a los Dallas Cowboys, la directiva encabezada por Jerry y Stephen Jones ya colocó una oferta de al rededor de 8 millones de dólares al año para renovar con el equipo de la estrella solitaria, superando a Harrison Butker de los Kansas City Chiefs con un promedio de 6.2 millones al año.

Sin embargo, de acuerdo con este mismo medio, el representante de Aubrey habría rechazado esta oferta inicial, buscando que el acuerdo llegue hasta los 10 millones por año.

¿Brandon Aubrey podría llegar a la agencia libre?

Aunque el reporte es reciente y ambas partes todavía tienen tiempo suficiente para llegar a un acuerdo antes de la agencia libre, múltiples fans de los Cowboys han comenzado a preocuparse ante la posibilidad de perder a uno de sus mejores elementos y que ha puesto la jugada final para ganar partidos en sus tres temporadas luciendo la estrella en el casco.

Sin embargo, el equipo todavía tiene la ventaja para mantener al número 17 en la plantilla debido a que Aubrey tiene la condición de “agente libre restringido”. Esto significa que, en caso de que no haya un contrato a largo plazo antes del 11 de marzo, el pateador puede escuchar ofertas de otras franquicias.

No obstante, los Dallas Cowboys tienen la posibilidad de igualar la mayor oferta para quedarse con el jugador.