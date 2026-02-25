¿Cuándo es WWE Elimination Chamber 2026? Fecha y cartelera completa (X: WWE)

Elimination Chamber será el gran evento premium antes de WrestleMania; el show, famoso por la estructura de acero en forma de jaula que rodea y cubre el ring, tendrá lugar este sábado 28 de febrero, en un espectáculo decisivo para WrestleMania 2026.

El evento guarda la contienda masculina y femenina por la oportunidad de campeonato en WrestleMania.

Aquí te decimos la cartelera programada y cómo y dónde ver el evento de este sábado.

WWE Elimination Chamber 2026: Horario y cartelera

La sede del WWE Elimination Chamber de este año será el United Center, en Chicago, Illinois, y está programado para las 5:30 horas (tiempo del centro de México).

A continuación, la cartelera para este sábado 28 de febrero en la jaula:

• Elimination Chamber masculino (Randy Orton vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. LA Knight vs. Jey Uso)

• Elimination Chamber femenino (Tiffany Stratton vs. Asuka vs. Alexa Bliss vs. Rhea Ripley vs. Kiana James vs. Raquel Rodríguez)

• CM Punk (C) vs. Finn Balor por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

• Becky Lynch (C) vs. AJ Lee por el Campeonato Intercontinental femenino

¿Cómo y dónde ver el WWE Elimination Chamber 2026?

En México, los suscriptores de Netflix podrán sintonizar este magno evento completamente en vivo.

Será a través de la plataforma de streaming que los mexicanos, y otros usuarios de diversas partes del mundo, podrán sintonizar este espectáculo, que, además de las luchas de Elimination Chamber, contará con CM Punk defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE ante Finn Balor.