Jair Portillo gana medalla de plata en salto alto en Chequia

Atletismo Bajo Techo. El mexicano Jair Portillo se queda a tres centímetros de la medalla de oro en el Internacional de Atletismo en Nehvizdy Bajo Techo en Chequia. (COM)

El saltador mexicano Jair Portillo gana medalla de plata en el Encuentro Internacional de Atletismo “Estrellas” en Nehvizdy Bajo Techo en Chequia, donde el subcampeón mundial Uziel Muñoz batió por tercera ocasión el récord mexicano en impulso de bala.

Portillo, especialista en salto de altura, cerró con marca de 2.20 metros y con ello obtuvo la presea de plata. El oro fue para el turco Alperen Acet con 2.23 y el bronce fue para el británico Joel Clarke-Khan con el mismo registro que Portillo.

En días recientes Portillo logró el cuarto lugar en el International High Jump Gala Elmos en Herentals, Bélgica con 2.17 metros, solo por detrás del italiano Christian Falocchi (2.28), el argelino Younes Ayachi (2.27) y el alemán Jef Vermeiren (2.17).

Muñoz bate récord mexicano en impulso de bala

Uziel Muñoz, el subcampeón mundial de Tokio 2025, hizo un lanzamiento de 20.74 metros en impulso de bala y batió por tercera vez el récord mexicano Indoor de la especialidad.

El originario de Chihuahua terminó en el sexto sitio general. La semana pasada pulverizó la distancia de 20.46 metros en la cita en Belgrado, Serbia.

Su primer registro superado en esta gira por Europa, fue el 3 de febrero en Ostrava, Chequia, donde dejó los dígitos en 20.09 metros. De esta manera, Muñoz Galarza se coloca como uno de los máximos exponentes de la especialidad, bajo techo.

El primer sitio fue para el italiano Leonardo Fabri (21.80), quien el Mundial de Tokio 2025 subió al podio. La presea de plata fue para el nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.20) y el bronce fue para el jamaiquino Rajindra Campbell (21.15).

Portillo y Muñoz enfocarán su preparación hacia el Campeonato Mundial Indoor de Kujawy Pomorze, Polonia, previsto del 20 al 22 de marzo.