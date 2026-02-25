México vs Islandia: Javier Aguirre perfila alineación con dominio de jugadores de Chivas

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial de 2026 y este miércoles enfrentará a Islandia en un partido amistoso que servirá como laboratorio para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. De acuerdo con información de ESPN, el estratega nacional ya perfila una alineación en la que destaca la fuerte presencia de futbolistas de Chivas.

Este compromiso no corresponde a Fecha FIFA, por lo que el “Vasco” no podrá contar con jugadores que militan en el futbol europeo. Ante este escenario, Aguirre apostará principalmente por elementos de la Liga MX, con Guadalajara como el club que más futbolistas aporta al once inicial.

Según el reporte, el cuadro tricolor podría saltar al campo con Raúl Rangel en la portería; una línea defensiva conformada por Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán y Jesús Gallardo; en el mediocampo estarían Erik Lira, Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez, mientras que el ataque lo integrarían Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

La presencia de varios jugadores rojiblancos refleja la confianza del cuerpo técnico en el momento que vive Chivas dentro del futbol mexicano, además de brindarles una oportunidad clave para mostrarse con la Selección Nacional.

Partido clave en el proceso rumbo al Mundial 2026

El duelo ante Selección de Islandia será una prueba importante para evaluar variantes y ampliar el panorama de futbolistas que podrían ser considerados en futuras convocatorias. Para Aguirre, estos partidos amistosos representan una oportunidad para fortalecer la competencia interna y detectar perfiles que se adapten a su idea de juego de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro está programado para este miércoles por la noche y marcará un nuevo capítulo en el proceso del Tri rumbo a 2026, con especial atención en el rendimiento de los jugadores del Rebaño Sagrado.