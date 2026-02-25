Real Madrid vs Benfica: horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League

Real Madrid vs Benfica Estos dos equipos se enfrentarán por tercera ocasión consecutiva en esta UEFA Champions League.

Concluyen las eliminatorias de repechaje para definir los octavos de final en la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid logró sacar ventaja mínima en el partido de ida ante el Benfica, pero necesita refrendar su dominio ahora en el Santiago Bernabéu. El partido está rodeado de una gran tensión luego de que la UEFA ordenara la suspensión de Gianluca Prestiani, quien fue acusado por Vinicius de proferirle comentarios racistas el encuentro pasado.

Los primeros cuatro equipos en lograr superar el repechaje se definieron el día de ayer con los primeros enfrentamientos de vuelta. El Bodo/Glimt fue la gran sorpresa luego de vencer al Inter de Milán también en el partido de vuelta y llevarse la eliminatoria. Además, el Newcastle, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen obtuvieron sus respectivos boletos.

¿En qué horario se juega el Real Madrid vs Benfica? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Real Madrid vs Benfica? | Champions League

Fox One

Fox +

Previa del Real Madrid vs Benfica | Champions League

El tercer y definitivo partido entre el Real Madrid y Benfica se disputa el día de hoy. Las ‘Águilas’ ganaron el primer duelo durante la jornada final de la primera ronda, mientras que el conjunto español lo hizo en los primeros noventa minutos de esta eliminatoria. Ahora, uno de estos equipos continuará su camino en busca de convertirse en campeón de Europa, mientras que el otro quedará eliminado.

El equipo merengue parece estarse recuperando de la crisis tras la salida de Xabi Alonso como entrenador, recortando la diferencia con el Barcelona en la liga y acercándose a los octavos de final de la Champions. Ahora, un empate les bastaría para poder avanzar a la siguiente ronda. El cuadro merengue busca demostrar de nueva cuenta por qué es el máximo campeón de Europa y por qué 90 minutos en el Bernabéu son demasiado largos para los rivales.

Su rival será el Benfica, quien tiene décadas persiguiendo una nueva Liga de Campeones de Europa. Los máximos campeones del futbol portugués se saben contra las cuerdas, pero cuentan en el banquillo a José Mourinho, quien es conocido por su capacidad para resolver este tipo de partidos. El cuadro luso no podrá contar con Gianluca Prestianni, quien fue suspendido por su incidente con Vinicius en el juego de ida.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Benfica | Champions League

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aureilen Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Vinicius Jr.

Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Tamás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Sidny Lopes, Rafa Silva, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis.