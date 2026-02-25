Salón de la Fama Hispano, ¿un premio de consolación?

Salones de la fama con jugadores retirados. NFL

La semana anterior nos sorprendieron con la noticia de la creación del Salón de la Fama Hispano de la NFL con todo y la primera generación de inducidos al recinto. Muy bien, hasta ahí todo correcto, pero si nos vamos un poco más al fondo del asunto me pregunto: ¿se trata acaso de un premio de consolación para aquellos que no logren acceder al original Salón de la Fama de la NFL?

Ya sé que podrán tacharme de “aguafiestas”, pero siendo sinceros no hay como pertenecer al original y no a la sucursal regional como es el caso de esta nueva variante de “Salón Hispano”.

Los siete nominados son Ted Hendricks, Anthony Muñoz, Tom Flores, Tom Fears, Steve Van Buren, Jim Plunkett y Ron Rivera; y para sorpresa de muchos déjenme decirles que a excepción de Plunkett y Rivera, los demás ya pertenecen al Salón de la Fama original ubicado en Canton, Ohio, entonces me cuestiono: ¿Y para qué hacer esto? ¿es una medida político mercadotécnica por aquello del interés del mercado latino? A todas luces,si.

MÉXICO SIGUE LA NFL DESDE HACE DÉCADAS

Después de todo en la actualidad (y vaya que tardaron mucho en darse cuenta en la NFL), México es el segundo mercado más grande de la NFL en el mundo, y eso lo sabemos desde hace más de 40 años, y me sorprende que la Liga apenas se diera cuenta. No por nada para la afición mexicana no hay mayor rivalidad que Dallas vs Pittsburgh, y a ¿qué se debe esto?, pues a que ambas franquicias escenificaron algunos de los mejores Super Bowls de la historia (X y XIII) en los 70, los equipos más populares y ganadores de ese entonces y que dejaron huella en los seguidores mexicanos. Una generación que creció con Vaqueros y Acereros como sus estandartes, y que legaron eso a sus hijos.

De hecho, como se sabe, en Estados Unidos los juegos entre Dallas y Pittsburgh son vistos como algo normal, no así en nuestro país, donde dicha rivalidad permanece en la afición.

¿SALONES REGIONALES EN EL MUNDO?

Y bueno, esta muy bien que le dediquen un Salón de la Fama a los jugadores de raíces latinoamericanas, en hora buena, pero la realidad es que ¿no creen que sería mejor que como todos los jugadores de la NFL, sin importar su nacionalidad o ascendencia, simplemente participen por ser designados para ingresar al verdadero “NFL Hall of Fame” de Canton, Ohio?, después de todo, pertenecen a una comunidad donde todos son miembros de una nación deportiva como lo es la NFL, donde no debería existir la clasificación por nacionalidades, en ese caso en un tiempo también habrá Salones de la Fama para europeos, asiáticos, africanos y los pocos de Oceanía.

Asimismo, con este “Salón Hispano” ¿se ahorraran esos espacios en las votaciones anuales de los muchos jugadores de origen latino que han pasado por la Liga y, al ya contar con su espacio exclusivo, no engrosarán anualmente la ya de por si muy nutrida lista de postulados?

Lo que no cuadra es que de esos siete elegidos en esta primera generación, cinco ya han sido inmortalizados en Canton, Ohio (Hendricks, Fears, Flores, Van Buren y Muñoz) sólo Plunkett y Rivera realmente serían los recién inducidos, entonces pues, ¿no sería más práctico y normal que fueran elegidos como todos, mediante las postulaciones?

Rivera quizá deba esperar unos años más, pues quizá no haya hecho los méritos necesarios para ser encumbrado, pero de Plunkett, ¿qué hay detrás de ese silencio u olvido que jamás le ha permitido acceder al recinto de los inmortales en Canton? ¿Por qué nunca le ha llenado el ojo a los votantes que eligen a los designados anualmente?

EL MISTERIOSO DESDÉN HACIA PLUNKETT

Plunkett ganó dos Super Bowls (XV y XVIII), fue el MVP del primero y en su etapa con los Raiders de Oakland tuvo años muy decentes para lograr esas campañas que le dieron a los Raiders sus dos últimos títulos; de hecho, y sin afán de comparar, (porque hay jugadores que tienen un halo de leyenda que no se puede ignorar) Plunkett tuvo estadísticas muy similares a las de Ken Stabler, el venerable y respetado ícono y símbolo de los Raiders, pero lo cierto es que ni Stabler, ni Daryle Lamonica, ni Rich Gannon lograron ganar más Super Bowls que Plunkett. Stabler sólo ganó uno (XI), y los otros dos perdieron en su oportunidad (Lamonica en la edición II, Gannon en la XXXVII)

Para muchos, el desprecio del comité que elige a los “inmortales” ha sido evidente por años hacia Plunkett.

De hecho, ¿de qué sirve que hayan montado en alguna ocasión una exposición de objetos de Plunkett en el Salón de la Fama de Canton, Ohio, como su Trofeo Heisman que ganó con Stanford o sus anillos de Super Bowls? ¿fue una muestra de “te reconocemos pero no mereces ser parte del recinto.

LYNN SWANN, UN CASO SIMILAR

En realidad no lo sabemos, lo que si podemos asegurar es que el llamado comité que elige tiene su reglas muy particulares, casos hay varios, y quizá el más evidente sea el de Lynn Swann, el gran receptor de Pittsburgh, que tardó años en ser inducido, ya que año tras año se quedaba corto en las votaciones.

Siempre se rumoro que Swann no era del agrado de varias personalidades por su espíritu crítico. De hecho, cuando fue inducido, su compañero de posición en el campo, John Stallworth, le dio un enorme abrazo el día de la inducción y le dijo que ahora si se sentía completo, pues ya estaban los dos. Y era obvio, Stallworth, que incluso se retiró después que Swann, fue elegido mucho antes.

Por esa razón, me pregunto si este nuevo recinto llamado pomposamente “Salón de la Fama Hispano” ¿no será apenas un premio de consolación?