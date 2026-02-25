UFC en México: ¿Todavía hay boletos para la pelea Brandon Moreno vs Kavanagh?

México se prepara para una de las funciones más esperadas del año en las artes marciales mixtas: UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, que se realizará este sábado 28 de febrero de 2026 en la Arena Ciudad de México.

La cartelera estelar está encabezada por el mexicano Brandon Moreno, ex campeón mundial y figura clave en la UFC, quien se enfrentará al británico Lone’er Kavanagh en la pelea principal de la noche. Este combate en la división de peso mosca representa una oportunidad para que Moreno recupere terreno en el ranking tras una derrota previa, mientras que Kavanagh buscará consolidarse con una victoria impactante ante uno de los grandes nombres de la organización.

¿Hay boletos disponibles para la pelea de Brandon Moreno vs Kavanagh?

A diferencia de otros eventos de UFC en México, aún se pueden conseguir entradas para la función en la Arena CDMX, incluso a pocos días de la pelea.

Las entradas están en venta en plataformas oficiales como Superboletos, con precios que varían según la ubicación dentro del recinto. Los costos rondan desde aproximadamente $2,008 pesos en zonas generales hasta alrededor de $14,750 pesos para ubicaciones premium.

Detalles de la cartelera UFC en México

Además de la pelea estelar entre Moreno y Kavanagh, el evento contará con una cartelera fuerte encabezada por varios peleadores latinoamericanos y mexicanos, como:

• Marlon “Chito” Vera vs. David Martínez — peso gallo

• Daniel Zellhuber vs. King Green — peso ligero

• Edgar Cháirez vs. Felipe Bunes — peso mosca

• Imanol Rodríguez vs. Kevin Borjas — peso mosca

• Santiago Luna vs. Ángel Pacheco — peso gallo

La función tendrá una serie de combates preliminares antes de la cartelera principal, que está programada para comenzar en la tarde-noche del sábado.

Brandon Moreno looking sharp ahead of #UFCMexico 👊



[ SAT FEB 28 | on @paramountplus ] pic.twitter.com/25UFOFaFrw — UFC (@ufc) February 26, 2026

¿Cuándo y cómo ver la pelea Brandon Moreno vs Kavanagh?

• Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

• Lugar: Arena Ciudad de México, Ciudad de México

• Transmisión: El evento se podrá seguir en vivo por la plataforma Paramount+ para suscriptores en México y otros países.