Bernie Ecclestone advierte que la Fórmula 1 podría perder aficionados

Cambios por verse. Ecclestone respalda a Mercedes como contendiente al campeonato en la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto especial)

Bernie Ecclestone, exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, advierte que el campeonato podría perder aficionados con las nuevas reglas que se implementarán en la temporada 2026.

Entre los cambios principales que entrarán en vigor para la temporada de la F1 que inicia con el Gran Premio de Australia, incluyen una división casi 50:50 entre potencia de combustión interna y eléctrica, coches más pequeños y livianos y la introducción de la aerodinámica activa, que reemplaza al DRS. Estos cambios implican que habrá un mayor énfasis en la gestión de la energía.

Durante los test de pretemporada en Bahréin, algunos pilotos manifestaron sus preocupaciones sobre los autos con las nuevas regulaciones, con el cuatro veces campeón Max Verstappen que calificó la nueva era de la F1 como “la Formula E con esteroides”.

Habrá confusión al inicio de temporada

Ecclestone dice que si bien cada cambio reglamentario trae un período de adaptación para los aficionados, los cambios de 2026 podrían alejar a algunos de ellos.

“Habrá confusión al inicio de la temporada porque todos tienen que reaprender la Fórmula 1”, dijo Ecclestone a Sport.de. “Y las reglas ciertamente no favorecen a Verstappen y su estilo de pilotaje. Se trata menos de la competencia pura. Pero esa es la dirección del desarrollo: más regulaciones, más normas para los pilotos: no hagas esto, no hagas aquello”.

La F1 es un mundial de pilotos y no de ingenieros

Agregó: “El ADN de la F1 es que es un campeonato mundial de pilotos y no uno de ingenieros. La Fórmula 1 ahora compite más con la Fórmula E. Tal vez a los aficionados les guste eso, pero no lo creo. El peligro es que perdamos a los aficionados. Sinceramente espero estar equivocado”.

Ecclestone respaldó a Mercedes como contendiente al campeonato. “Mercedes está en cabeza”, dijo. “Russell tiene la capacidad, pero debe demostrar ese instinto asesino de manera constante durante toda la temporada, visualizó tras seguir de cerca los test de pretemporada.