Cancelan Mundial de Clavados en Zapopan por riesgos de inseguridad

Mundial de Clavados México iba a ser la sede de la competencia Mundial de Clavados, deporte que ha dado medallas olímpicas en ediciones recientes. (César Gómez Reyna)

Mientras la Copa del Mundo de la FIFA continúa en pie, según declaraciones de la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el Mundial de Clavados fue cancelado este jueves 26 de febrero. World Aquatics dio a conocer que el torneo planeado para los primeros días del mes de marzo ya no se realizará debido a cuestiones de inseguridad.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

World Aquiatics cancela Mundial de Clavados en Jalisco

Por medio de un comunicado, la Federación Internacional de Deportes Acuáticos informó de la cancelación del evento por medio de un comunicado:

“Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad.

World Aquatics agradece a Aquatics México, a la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y a CODE Jalisco por su trabajo en la preparación del evento y su estrecha colaboración durante todo el evento. World Aquatics espera con interés tener una futura Copa Mundial de Clavados en Zapopan."

¿Quiénes eran las y los atletas mexicanos que iban a participar en el Mundial de Clavados 2026 en Zapopan?

El evento, que estaba programado para realizarse entre el 5 y el 8 de marzo de este año, incluía a una delegación importante de atletas nacionales, algunos de ellos con experiencia en competencia Panamericana y Olímpica. La lista incluía a:

Femeniles

Aranza Vázquez – trampolín 3 m

María Fernanda García Sixtos – trampolín 3 m (sin página Wiki pública)

Lía Cueva – trampolín 3 m y sincronizado

Mía Cueva – trampolín 3 m sincronizado (sin página Wiki pública)

Alejandra Estudillo – plataforma 10 m y sincronizado

Suri Cueva – plataforma 10 m

Samantha Jiménez – plataforma 10 m

Gabriela Agúndez – plataforma 10 m sincronizado

(estas siete integraban la delegación femenil)

Varoniles

Osmar Olvera – trampolín 3 m y sincronizado

Juan Celaya – trampolín 3 m y sincronizado

Gabriel Vázquez – trampolín 3 m

Kevin Berlín – plataforma 10 m y sincronizado

Randal Willars – plataforma 10 m

Kenny Zamudio – plataforma 10 m (clasificado, aunque sin página Wiki pública conocida)

La clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal, según informó Wolrd Athletics.