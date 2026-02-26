Chivas visita al campeón Toluca en el duelo estelar de la Jornada 8 del Clausura 2026

ATRACTIVO. Todos quieren ver jugar a Armando González ya conocido como "Hormigol". (Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo)

El líder Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, visitará este sábado 28 de febrero a las 20:10 horas (CDMX) al campeón Toluca, comandado por el goleador portugués Paulinho, en el partido más atractivo de la Jornada 8 del Clausura 2026.

Heridas luego de haber perdido el sábado pasado su invicto ante Cruz Azul, las Chivas afrontarán una visita de máxima exigencia en la complicada cancha del Estadio Nemesio Diez, ubicada a 2,600 metros sobre el nivel del mar.

DUELO DIRECTO POR LOS PRIMEROS LUGARES

Guadalajara llega con seis victorias, una derrota y 18 puntos, tres más que el Toluca, que marcha cuarto. Los tapatíos acumulan 12 goles a favor, mientras que los Diablos Rojos presumen la mejor defensa, con solo dos tantos permitidos, cuatro menos que el Rebaño.

El delantero Armando González “Hormigol”, en gran momento, liderará el ataque rojiblanco, mientras que Paulinho será la referencia ofensiva del Toluca del argentino Antonio Mohamed.

LA JORNADA 8: ACTIVIDAD Y HORARIOS EN TIEMPO DE CDMX

Arranca la fecha con cuatro duelos el viernes

La jornada comenzará este viernes 27 de febrero, cuando el Pachuca del venezolano Salomón Rondón visite al Mazatlán, mientras Santos Laguna enfrentará al Querétaro. Además, Atlas jugará contra Juárez FC, y Pumas UNAM cerrará la noche visitando a Tijuana.

Viernes 27

Querétaro vs Santos Laguna – 19:00 h

Mazatlán vs Pachuca – 19:00 h

Juárez FC vs Atlas – 21:06 h

Tijuana vs Pumas UNAM – 21:10 h

CRUZ AZUL–MONTERREY, OTRO DUELO DE ALTO CALIBRE

Entre los encuentros del sábado destaca el del sublíder Cruz Azul frente al Monterrey del español Sergio Canales, conjunto urgido de puntos tras caer al noveno lugar.

La Máquina llega motivada después de arrebatarle el invicto al Guadalajara, y buscará aprovechar los altibajos de un Monterrey que viene de perder 2-0 ante Pumas UNAM.

AMÉRICA Y TIGRES REVIVEN UNA RIVALIDAD INTENSA

En otro partido del sábado, las Águilas del América, séptimo lugar, recibirán a los Tigres UANL, octavos, en un duelo siempre candidato a ser definitivo en la lucha por el título.

El América viene de golear 0-4 a Puebla, mientras que Tigres cayó 1-2 frente al Pachuca.

Además, el San Luis del italiano Joao Pedro, líder de goleo, recibirá al Puebla, y el León hará lo propio con el Necaxa.

Sábado 28