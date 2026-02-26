Cristiano Ronaldo invierte y compra parte del Almería de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo invierte en UD Almería El portugués Cristiano Ronaldo adquiere el 25% de la Unión Deportiva Almería; “es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento”.

Este jueves 26 de febrero se anunció a través de un comunicado oficial que Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, club de fútbol que actualmente compite en la Segunda División española.

La compra fue realizada mediante CR7 Sports Investments, un paso que —detalla el comunicado— es importante en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del deportista y empresario portugués.

¿Por qué Cristiano Ronaldo invirtió en la UD Almería?

Tras el comunicado oficial de la compra de acciones de la Unión Deportiva Almería por parte de Ronaldo, el futbolista declaró que su ambición por contribuir al fútbol “más allá del terreno de juego” lo ha acompañado durante mucho tiempo.

“La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento”, declaró, compartiendo también su deseo de empezar a trabajar con el equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club.

Almería es uno de los equipos más fuertes en la Segunda División española, el cual ha buscado su ascenso durante la temporada 2025/26 al destacar con jugadores como el centrocampista Sergio Arribas y Adrián Embarba, quien juega como extremo derecho.

A pesar de haber descendido, Almería se destacó por ser uno de los equipos más jóvenes en haber jugado en la Primera División española; en la actualidad, mantiene una de las estructuras más fuertes en la segunda categoría.

Mohamed Al Khereiji apunta a la expansión de su conglomerado

El presidente del Almería, Mohamed Al Khereiji, expresó que tanto él como el equipo se sienten “muy contentos” de que Cristiano Ronaldo eligiera a su club para invertir.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

“Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí”, declaró tras el anuncio de la compra de acciones por parte del futbolista portugués.

Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión que está realizando el presidente del club, a través de su conglomerado SMC Group.