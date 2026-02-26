Más marcas se suman al Tricolor rumbo al Mundial de 2026

EL LEGENDARIO MATADOR. Un patrocinio con historia y sabor mexicano. FOTO: José Adrián Fernández García.

La marca McCormick anunció oficialmente su integración como patrocinador de la Selección Mexicana de Futbol de cara al Mundial 2026, reforzando una relación que, según recordó la empresa, se remonta a la Copa del Mundo México 1986, cuando sus productos ya estaban presentes en reuniones futboleras a lo largo del país.

Durante el evento, la compañía presentó a “Tito el Elotito”, su nueva mascota oficial, diseñada para convertirse en un ícono de sabor, celebración y apoyo para la afición durante el proceso mundialista.

“EL MATADOR” MARCÓ EL ARRANQUE SIMBÓLICO DEL CAMINO AL MUNDIAL

La ceremonia contó con la participación especial de Luis Hernández “El Matador”, una de las figuras más queridas del futbol mexicano, quien fue el encargado de dar el banderazo simbólico al recorrido que McCormick emprenderá junto al Tricolor rumbo al 2026.

La velada estuvo acompañada de dinámicas, regalos y una propuesta gastronómica que celebró los sabores tradicionales que, como destacó la marca, “unen a los mexicanos en cada partido”.

DANIEL SOSA PONE EL TOQUE FINAL CON HUMOR

Para cerrar la noche, el comediante Daniel Sosa ofreció un show de stand up que llenó el ambiente de risas y complicidad entre los asistentes, marcando un cierre festivo para el anuncio.

UNA MARCA QUE QUIERE ACOMPAÑAR CADA PARTIDO

Con este lanzamiento, McCormick dejó claro que el Mundial 2026 será un camino compartido: México no va solo, va respaldado por una marca que ha estado presente en cada reunión familiar, cada celebración futbolera y cada partido visto en casa.