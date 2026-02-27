Diablos Rojos amarra los Playoffs de la LMS con paliza a Tabasco

ESPECTACULAR. Diablos fue agresivo desde el inicio del segundo y último juego de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Con una victoria contundente de 16-5 sobre Olmecas de Tabasco, el conjunto de Diablos Rojos Femenil amarró su lugar en la postemporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), al colocarse con una marca de 17-4.

Diablos fue agresivo desde el inicio del segundo y último juego de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú, al anotar tres carreras en la primera entrada gracias a los jonrones consecutivos de Leannelys Zayas (con Janae Jefferson en segunda) y Jazmyn Jackson.

ATAQUE IMPARABLE DESDE EL ARRANQUE

El castigo continuó con dos carreras en la segunda entrada (anotadas por Byanka Durán y Jackson) y un rally de cinco en la tercera, que incluyó cuadrangular productor de Jefferson.

Se esperaba que, al iniciar el cuarto inning y con una ventaja de 10-0, la lesionada Yilian Tornés se fuera a la banca; sin embargo, la mánager escarlata Denise Fuenmayor decidió mantener a la cubana en el centro del diamante y reservar a sus relevistas.

La rodilla de Tornés, afectada desde antes del Juego de Estrellas, le impidió lanzar con su precisión habitual: llenó la casa y otorgó pasaporte a Wakako Chikamoto, con lo cual Samaria Benítez anotó de “caballito” para que Tabasco rompiera la blanqueada.

TORNÉS SE MANTIENE Y LA DEFENSA RESPONDE

La abridora se mantuvo para el quinto episodio, mostrando el talento que la caracteriza pese a la molestia física.

Fue hasta la sexta entrada cuando Tornés recibió descanso y Karla Téllez tomó el círculo de lanzamientos. La mexicana también llenó la casa, pero una jugada espectacular de Yamilet Sandoval —al atrapar una línea en el shortstop y tirar a segunda para forzar— impidió que Olmecas volviera a anotar.

La ofensiva de Diablos retomó su ritmo demoledor en el cierre de la sexta, al fabricar seis carreras más, con grand slam de Elizabeth Robert incluido, además del primer hit en la liga de Marilyn Salas para el 16-1 parcial.

OLMECAS ACORTA, PERO DIABLOS SELLA LA SERIE

En la séptima entrada, Olmecas sumó una carrera en los spikes de Rylea Smith, quien entró en pisa y corre para el 16-2. Entonces ingresó al relevo Itandehui Chapero, quien permitió un jonrón de Priscila Sánchez con dos corredoras en base para cerrar el marcador 16-5.

VICTORIA. La diablo señal... (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Con esta victoria, Diablos Rojos se consolida como líder general de la LMS y asegura oficialmente su lugar en los Playoffs. Las escarlatas viajarán a Veracruz para iniciar serie contra El Águila, mientras que Olmecas (12-10) recibirá a Bravas de León.