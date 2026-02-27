Francesco Laporta toma el mando en el South African Open Championship

DP World Tour. El golfista italiano Francesco Laporta firmó uno de los mejores scores en la ronda dos del torneo sudafricano. (Foto especialñ)

El italiano Francesco Laporta tomó el liderato en solitario en el South African Open Championship, luego una segunda ronda de 64 golpes con acumulado de -10 en este torneo del DP World Tour que se juega en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste de Sudáfrica.

El puntero del jueves, el español Alejandro del Rey firmó ronda de 69 y con suma de -6 ahora comparte el séptimo sitio del tablero.

El estadounidense Patrick Reed no ha encontrado el ritmo en el Stellenbosch GC, y con ronda de 69 y acumulado de par de campo le alcanzó para librar el corte a 10 golpes de distancia de Laporta.

Luis Carrera no pasa el corte

La jornada del viernes no fue la esperada por el mexicano Luis Carrera, quien repitió ronda de 71 y con suma de + 2 golpes, se quedó a uno de distancia de pasar el corte.

Francesco Laporta, de 35 años y 196 en el ranking mundial, ascendió a la punta del tablero luego de embocar siete birdies y un bogey para un acumulado de -10.

Laporta saca apenas un golpe al ocupante del segundo sitio, el inglés Nathan Kimsey (-9), y dos impactos al local Dean Burmester ( -8).

El top 6 se cerró con los sudafricanos Hennie Du Plessis (tercero la semana pasada) y Herman Loubser, junto con el británico Joe Dean, todos con -7 golpes.

En juego un pase al Masters

El campeón de esta semana se llevará como premio extra un sitio para jugar The Masters, primer Major del 2026 que se jugará en Augusta del 9 al 12 de abril.

El torneo también reparte tres pases para el Abierto Británico de este año a los tres mejores clasificados que no tengan ya plaza asegurada.