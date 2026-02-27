Mundial de Clavados en México: Rommel Pacheco buscará que se reprograme el torneo y estas serían las posibles sedes

Mundial de Clavados 2026 México buscará retomar el Mundial de Clavados en otra fecha; CDMX está entre las posibles sedes para la reprogramación de la competencia.

El día de ayer, jueves 26 de febrero, World Aquatics —anteriormente FINA, Federación Internacional de Natación, y organismo rector mundial de los deportes acuáticos— tomó la decisión de cancelar el Mundial de Clavados a causa de los recientes episodios de inseguridad que se presentaron en algunos estados del país.

Debido a esto, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México y excompetidor del salto en trampolín y plataforma, Rommel Pacheco, declaró que están buscando que el torneo se reprograme en una sede distinta, pero aún dentro del país.

¿El Mundial de Clavados aún será en México?

A través de un comunicado oficial, World Aquatics —en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco— tomó la decisión de cancelar el Mundial de Clavados 2026 programado del 5 al 8 de marzo en Zapopan, México, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los y las atletas en la competencia.

Ante esta resolución, el multimedallista Rommel Pacheco y actual miembro del partido Morena, declaró a los medios que aún están buscando que el torneo internacional se realice en México, presentando diversas opciones organismo mundial de deportes acuáticos.

“Tenemos la opción y estamos pugnando porque sea en Jalisco porque ya tenemos todo listo para poderlo realizar”, dijo, añadiendo que se han tomado todas las medidas de seguridad pertinentes con el apoyo tanto del gobierno estatal como del gobierno federal.

De acuerdo con Pacheco, estas medidas están impulsadas para no “poner en tela de juicio” el bienestar de los y las atletas, sean de México o un país extranjero.

¿Cuáles son las sedes posibles para la posible reprogramación del Mundial de Clavados?

Jalisco continúa siendo la sede principal en las negociaciones, según lo declaró Rommel Pacheco, ya que todas las preparaciones están listas en Zapopan, además de que se han reforzado las medidas de seguridad para salvaguardar a los y las atletas que compiten en el torneo.

Sin embargo, admitió a medios de comunicación que también han propuesto a World Aquatics otras sedes en el país para la posible reprogramación del Mundial de Clavados.

“Tenemos Ciudad de México para ser sede”, señaló, presentando la alberca olímpica como un terreno propicio para que la competencia internacional se lleve a cabo.

En las opciones, mencionó a Yucatán, estado que en 2015 albergó la última competencia de la Federación Internacional.

“También tenemos Veracruz, que ha albergado infinidad de Grand Prix, eventos internacionales de clavados y los juegos centroamericanos”, describió el excompetidor de salto en trampolín.

Aseguró que México tiene todas las condiciones para seguir siendo anfitrión del Mundial de Clavados, además de que se ha mostrado la voluntad del país para otorgar un espacio seguro y adecuado.

Sheinbaum “tiene fe” en recuperar el Mundial de Clavados en México

En la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la comunicación no ha sido suficiente entre los gobiernos, ya que la conversación se ha limitado principalmente a las federaciones de los países que mostraron inquietud.

Anunció que el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México, Rommel Pacheco continúa en su labor con la Federación Internacional para hallar una solución al Mundial de Clavados.

“Estamos trabajando para recuperar este torneo internacional, tenemos fe en que podemos recuperarlo”, expresó la mandataria.