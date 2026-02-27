Querétaro vs Santos: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Querétaro vs Santos hoy: horario para ver el partido de la jornada 8 de la Liga MX (Cuartoscuro)

Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX: Querétaro recibe a Santos Laguna en el Estadio La Corregidora este viernes 27 de febrero.

Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este partido del futbol mexicano: horario, canal y cómo ver en vivo el duelo entre Gallos Blancos y Guerreros en una jornada clave del torneo.

Querétaro vs Santos hoy: horario para ver el partido de la jornada 8 de la Liga MX

El futbol mexicano no ha sido ajeno a la ola de violencia que se suscitó el fin de semana pasado tras el abatimiento y detención de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido y eliminado el pasado 22 de febrero, hecho por el que múltiples actividades se pospusieron o detuvieron; tal fue el caso del partido de la jornada 7 de la Liga MX, Juárez vs Querétaro, el cual tuvo que ser aplazado.

Sin embargo, si todo marcha conforme a lo esperado, el partido de hoy en Querétaro está agendado para las 7:00 pm de este viernes 27 de febrero.

Dónde y cómo ver el partido de Querétaro vs Santos de la Jornada 8 de la Liga MX

El partido de Querétaro vs Santos se transmitirá de manera exclusiva a través de FOX ONE, por lo que será únicamente a través de televisión de paga que podrás seguirlo.

Santos Laguna necesita urgentemente sumar puntos, pues al momento ocupa la última posición de la tabla, con solo 1 punto acumulado en 7 partidos. El estado actual de Querétaro tampoco es el mejor, por lo que ambos equipos deberán plantear alineaciones contundentes que los saquen del hoyo en la tabla del Clausura 2026.

¿Cómo llegan ambos clubes al partido?

El duelo se perfila como un choque directo entre dos clubes urgidos de resultados, con cuerpos técnicos bajo presión y la necesidad inmediata de sumar para no rezagarse aún más en la tabla general.

El conjunto lagunero no ha podido sostener ventajas y llega a este compromiso tras una racha sin victorias, con derrotas consecutivas. La falta de contundencia en el ataque y los errores defensivos han sido factores determinantes en su mal arranque de torneo.

Querétaro, por su parte, tampoco vive un panorama cómodo en el Clausura 2026. Los Gallos Blancos han dejado escapar puntos importantes en sus últimos compromisos y se mantienen en la parte baja de la tabla, obligados a reaccionar cuanto antes.