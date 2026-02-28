Toluca vs Chivas: horario, cuándo y dónde ver el duelo clave en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Clausura 2026 llega con un partido que concentra reflectores: Toluca recibe a Chivas en un choque que promete puntos valiosos y posibles movimientos en la tabla. El enfrentamiento se disputará en el Estadio Nemesio Diez, donde ambos equipos buscarán consolidar sus aspiraciones en el torneo.

Más allá del marcador, el encuentro se presenta como un termómetro competitivo. Toluca quiere ratificar su condición de contendiente, mientras que Guadalajara busca demostrar que su tropiezo reciente fue solo un desliz en una campaña que sigue siendo sólida.

Contexto del partido: liderato en juego y presión para ambos

Chivas llega como uno de los equipos más consistentes del campeonato. El conjunto tapatío ha firmado un arranque poderoso, con una racha positiva que lo mantiene en la parte alta de la clasificación, pese a la derrota reciente.

Sin embargo, el margen en la tabla es frágil. Dependiendo de los resultados de la jornada, el Rebaño podría perder posiciones si no suma en su visita a Toluca, lo que añade un ingrediente extra de tensión al duelo.

Del otro lado, los Diablos Rojos llegan con la misión de hacerse fuertes en casa. El partido representa una oportunidad para enviar un mensaje claro en la lucha por la Liguilla y consolidarse como aspirante real al título.

Horario, sede y lo que debes saber

Datos clave del Toluca vs Chivas

Partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026

Sede: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Fecha: sábado 28 de febrero de 2026

sábado 28 de febrero de 2026 Hora: 5:00 pm (tiempo del centro de México)

El encuentro forma parte de un fin de semana cargado de actividad en la Liga MX, donde la octava fecha se disputa entre viernes y sábado debido a la proximidad de una jornada doble.

Lo que está en juego en la Liga MX

Este partido no solo entrega tres puntos: también define inercias. Chivas busca mantener su protagonismo y sostener la presión sobre sus perseguidores, mientras que Toluca pretende aprovechar su localía para escalar posiciones y fortalecer su candidatura.

En torneos cortos, encuentros como este suelen marcar tendencias. Una victoria puede significar confianza, impulso y margen en la tabla; una derrota, en cambio, puede apretar la competencia rumbo a la segunda mitad del campeonato.