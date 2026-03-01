Hannah Green triunfa en el HSBC Women’s World Championship

Torneo LPGA en Singapur. Es la segunda vez que Hannah Green gana el HSBC Women’s World Championship. (@LPGA)

La australiana Hannah Green se proclamó campeona del HSBC Women’s World Championship por segunda vez (2024, 2026), tras una emocionante ronda final en el Sentosa Golf Club. Green firmó una tarjeta final de 69 golpes (-3) para un acumulado de -14, superando por un golpe a la estadounidense Auston Kim.

Un final de infarto

El desenlace no estuvo exento de drama. Green, que comenzó el día compartiendo liderato con su compatriota Minjee Lee, vio cómo su ventaja se tambaleaba tras un tramo irregular en los segundos nueve hoyos (tres birdies y tres bogeys). Sin embargo, supo aguantar la presión para cerrar el torneo con un bogey controlado en el 18 que le bastó para levantar el trofeo.

Auston Kim, la gran rival del día, firmó la mejor vuelta de la jornada con un 67 (-5), incluyendo seis birdies y un eagle. Sin embargo, un costoso bogey en el par 3 del hoyo 15 frenó su remontada, dejándola a un solo golpe de la campeona con -13 total.

Minjee Lee, quien salía como colíder, no pudo seguir el ritmo y firmó una tarjeta de par (72), cayendo a la tercera posición empatada con -11 junto a Angel Yin y Pauline Roussin-Bouchard.

Gaby López en el Top 30

La mexicana Gaby López que inició el último recorrido dentro de las 20 mejores de la clasificación, entregó tarjeta de 72 golpes y con suma de -3 compartió el sitio 27 de la clasificación.

Este es el mejor resultado de la mexicana en la actual temporada. La semana pasada en el Honda LPGA Thailand compartió el sitio 38.

El LPGA Tour se dirige ahora a Isla Hainan en China, donde se jugará el Blue Bay LPGA del 5 al 8 de marzo. Será la tercera y última parada en territorio asiático y después retornará a los Estados Unidos.