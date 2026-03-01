Kevin Berlín y Randal Williars, subcampeones en la Copa del Mundo de clavados

Sincronizados en plataforma. La dupla mexicana Kevin Berlín y Randal Williars consiguen la tercera presea de plata en la Copa del Mundo de Clavados. (Foto especial)

Kevin Berlín y Randal Williars conquistaron medalla de plata en la final de plataforma sincronizada en la jornada del domingo en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, Canadá, horas después de que Mía y Lía Cueva habían logrado bronce en el trampolín de 3m sincronizados.

Con esta medalla, México ya suma tres de plata y una de bronce. La cosecha se puede incrementar más tarde cuando Osmar Olvera y Juan Celaya compitan en la final de trampolín 3m.

Los campeones aún son juveniles

Berlín de 24 años y Willars de 23, lucharon durante los seis clavados por superar a los chinos Renjie Chao de 14 años y Zhihao Yang de 16, pero los asiáticos estuvieron en el primer sitio de la clasificación desde la primera ejecución y culminaron la prueba con un total de 469.23 unidades, los mexicanos sumaron 400.41.

Con el tercer sitio y la medalla de bronce se quedaron los británicos Ben Cutmore de 22 años y Euan Maccabe de 20 con 399.12 puntos. Participaron ocho parejas en la prueba.

Las cuatro medallas de México

México inició la cosecha de medallas el viernes con una de plata obtenida en equipo mixto 3m &1 10m (Aranza Vázquez, Osmar Olvera, Randal Willars y Kevín Berlín), después Juan Celaya y Osmar Olvera también lograron plata en trampolín 3m sincronizados; Mía y Lía Cueva sumaron un bronce en trampolín 3m sincronizados, y ahora Berlín y Willars sumaron otra de platas en plataforma sincronizada.