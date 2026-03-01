Lía y Mía Cueva ganan presea de bronce en la Copa del Mundo de Clavados

Copa del Mundo de Clavados 2026. Mía y Lía Cueva ganan presea de bronce en la prueba de trampolín 3m sincronizados en Montreal. (Foto especial)

Las gemelas Mía y Lía Cueva Lobato dieron la tercera medalla a México en la Copa del Mundo de Clavados que se celebra en Montreal, Canadá. La pareja se colgó la medalla de bronce en la prueba de trampolín 3m sincronizados, luego de ser superada por las representantes de China y Australia.

Las mexicanas de 15 años, que suman en Montreal su quinta participación en un escenario de rango mundial, terminaron con 302.16 unidades para el tercer sitio de la competencia.

Las chinas Yiwen Chen y Ji Chen, las mismas que dominaron el trampolín 3m individual, se volvieron a imponer en los sincronizados, al sumar 329.94 unidades para merecer la medalla de oro, mientras las australianas Alysha Coloi y Maddison Keeney obtuvieron 303.42 puntos y la presea de plata.

Mía y Lía cautivaron una vez más a los jueces con su sincronía y soltura en cada ejecución de las cinco que constó la prueba. En tres de sus saltos siempre estuvieron en la zona de medallas demostrando una vez más que están hechas para los escenarios mundiales.

Con esta presea de bronce las gemelas sensación de México suman su tercera en un escenario mundial. La primera la cosecharon en su debut en la Copa del Mundo de Guadalajara 2025 (plata) y después en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 (bronce). Ahora en la Copa del Mundo Montreal 2026 (bronce)..