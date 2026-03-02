Baile a Chivas y América

América, mal y de malas Cruz Azul toma la cima; Águilas y Chivas hacen agua. (Cortesia Club Tigres/Cortesia Club Tigres)

Perdió el líder Guadalajara y el América fue goleado y humillado en su propia casa. Cruz Azul es el nuevo número uno, Toluca ha despertado, Tigres vuelve a imponer respeto y Pumas sigue invicto, con amplias posibilidades de mejorar. En contraste, Rayados es un desastre y su técnico —un auténtico vendehumo— se mantiene en el banquillo sin que nadie entienda por qué.

Son algunas conclusiones tras una Jornada 8 muy entretenida, que deja ya a dos candidatos serios por encima del resto: “La Máquina” y “Los Diablos Rojos”.

TOLUCA REVIVE; CHIVAS CAE DOS ESCALONES

Toluca volvió a mostrar el poderío que lo llevó al bicampeonato y desde muy temprano superó a unas Chivas que, si bien habían dejado buenas sensaciones pese a la derrota ante Cruz Azul, ahora con dos tropiezos consecutivos parecen haber perdido terreno en la carrera por el título.

Guadalajara fue superado y, además, cometió errores que un equipo contendiente no puede permitir, como el penal regalado. Y reitero lo dicho la semana pasada: si con su equipo titular y en gran momento no pudieron vencer a Toluca, ¿cómo le van a hacer en la liguilla, cuando no contarán con varios seleccionados?

CRUZ AZUL MANDA EN LA LIGA

Cruz Azul pudo haber goleado a Rayados; el marcador se quedó corto. Y ahora me pregunto: ¿los mismos que demeritaron el triunfo de Pumas la semana anterior, porque “era contra un muy mal Monterrey”, también le quitarán mérito a la Máquina?

Yo no. Hay que valorar lo que significa vencer a Rayados en su casa, incluso en medio del terrible momento que vive el equipo regio. Para mí, Cruz Azul es sin duda candidato al título.

Lo de Monterrey, en cambio, es incomprensible. No existe razón para haber llevado a Domènec Torrent al banquillo regio, y ahora mucho menos para sostenerlo. Sólo lo salva la doble jornada; pero una vez que pase el Clásico Regio, en el cual Tigres parte como favorito, debería irse de regreso a casa con todo y sus espejitos y su humo.

TIGRES LEVANTA LA MANO

Tigres también da un paso al frente y aprovecha el momento —muy bajo— del América. Cuatro goles me parecieron demasiados, y ahora habrá que ver cómo se levantan las Águilas de esta humillación en su propio estadio.

El tema André Jardine y el supuesto fin de ciclo vuelve a la mesa. Me parece increíble que siquiera se considere quitar al técnico brasileño. El crédito del tricampeonato sigue vigente, y más ahora que le han dado también el control en las contrataciones.

MÉXICO EXIGE PROCESOS… PERO NO LOS RESPETA

Hablamos de procesos en el futbol mexicano, pero en cuanto aparece el primer contratiempo pedimos la salida del entrenador. No hay coherencia ni memoria: dos de los grandes males de nuestro futbol.

Esta semana habrá jornada doble, con interrogantes muy interesantes:— ¿Es Pumas realmente un equipo contendiente?— ¿Se levantará Guadalajara de este bache o sólo vence a rivales de media tabla hacia abajo?— ¿Seguirá Torrent en Rayados después del Clásico?

Comienza la segunda mitad del Clausura 2026.