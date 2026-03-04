América vs FC Juárez EN VIVO: horario, dónde ver y lo que está en juego en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Clausura 2026 pone sobre la mesa el encuentro entre América vs FC Juárez. En el papel, las Águilas parten como favoritas, pero los Bravos llegan con la consigna de incomodar y arrebatar puntos.

Si estás buscando a qué hora es el América vs Juárez, dónde ver EN VIVO y qué puede pasar en este choque de la Liga MX, en La Crónica de Hoy te contamos todo lo que necesitas saber.

¿A qué hora es el América vs FC Juárez de la Jornada 9?

El partido de la Liga MX Clausura 2026 entre América y FC Juárez se disputa este miércoles 4 de marzo como parte de la fecha 9 del torneo.

El silbatazo inicial está programado en horario estelar, 9:00 pm, ideal para que la afición azulcrema pinte de amarillo la noche y para que los fronterizos intenten dar el golpe en patio ajeno.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, actual casa de las Águilas.

Dónde ver EN VIVO el América vs Juárez

Si no quieres perderte ni un minuto del América vs FC Juárez EN VIVO, el partido podrá seguirse a través de TUDN y sistemas como ViX Premium, además de plataformas digitales con transmisión oficial.

Cómo llegan América y FC Juárez al partido

América

El Club América llega a la Jornada 9 con la presión natural de pelear los primeros puestos del Clausura 2026. Cada punto cuenta en un torneo corto donde un par de tropiezos pueden cambiar el panorama.

Las Águilas han mostrado momentos de contundencia ofensiva, pero también lapsos de desconcentración. En casa, el equipo suele asumir el protagonismo desde el primer minuto, buscando abrir el marcador temprano para manejar el ritmo del juego.

FC Juárez

Por su parte, FC Juárez sabe que sumar ante América puede significar un golpe anímico importante. Los Bravos han tenido un torneo de altibajos y necesitan puntos para no rezagarse en la tabla general.

El planteamiento podría inclinarse hacia el orden defensivo y el contragolpe, apostando a la velocidad y a los errores del rival. En partidos así, una sola jugada puede cambiar la narrativa completa.

Lo que está en juego en la Jornada 9 del Clausura 2026

Más allá de los tres puntos, el América vs Juárez tiene implicaciones directas en la tabla del Clausura 2026. La competencia está cerrada y la diferencia entre los primeros lugares y la zona media es mínima.

Para América, ganar significa consolidarse como candidato serio al título. Para Juárez, sumar podría meterlo de lleno en la pelea por puestos de clasificación.

En torneos cortos como la Liga MX, la regularidad es oro puro. Y la Jornada 9 suele marcar un punto de quiebre: o te acomodas en la parte alta o empiezas a remar contracorriente.