F1 2026: conoce las nuevas reglas antes del GP de Australia (Agencia EFE)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 debutará oficialmente en el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, y lo hará con un reglamento profundamente renovado tras años de ajustes técnicos y deportivos. Con cambios que buscan hacer las carreras más competitivas —y adaptarse al contexto global—, los equipos y pilotos deben prepararse para una nueva era en la Máxima.

Las modificaciones impulsadas por la FIA no solo responden a lo ocurrido en la última temporada, sino también a las exigencias de seguridad, estrategia y climatología que el deporte motor enfrenta hoy.

Aquí te explicamos los principales ajustes que regirán desde la primera cita del año en Melbourne a la F1.

Clasificación con más margen estratégico: la Q3 gana un minuto clave

Una de las principales novedades del reglamento afecta la sesión de clasificación. En 2026, la fase final —la Q3— aumentó su duración de 12 a 13 minutos, lo que ofrece a los 10 mejores pilotos más margen para intentar su vuelta rápida. El formato de eliminación progresiva se mantiene, pero con este ajuste los equipos tendrán mayor flexibilidad para planear estrategias de neumáticos, administrar tiempos en pista y preparar un último intento decisivo.

“Rain Hazard”: la nueva regla que cambia todo en caso de lluvia

Ante la experiencia de anteriores carreras con lluvia intensa, la FIA incorporó la regla conocida como “Rain Hazard” (peligro de lluvia). Si el Servicio Meteorológico Oficial pronostica más de 40% de probabilidad de precipitaciones para la carrera o la sprint, se activará este estado especial.

Durante el “Rain Hazard”, los equipos podrán hacer ajustes en sus monoplazas incluso si están bajo el reglamento de parque cerrado, algo que antes estaba completamente prohibido. Esto significa que las escuderías podrán adaptar elementos como la puesta a punto para lidiar mejor con las condiciones húmedas sin recibir penalizaciones, siempre que respeten los límites publicados por la FIA.

Motores bajo la lupa: control de compresión y equilibrio técnico rumbo a 2027

Otro de los cambios tiene relación indirecta con las regulaciones técnicas que regirán más adelante en la temporada: aunque no entran en vigor para Australia, los equipos ya viven un contexto competitivo en cuanto a motores y compresión de motores de combustión.

La FIA confirmó que, desde junio de 2026, la relación de compresión será controlada tanto en frío como a temperatura de funcionamiento, con una transición hacia medidas más estrictas en 2027.

Este ajuste responde a la polémica generada entre proveedores de unidades de potencia, con el objetivo de nivelar la competencia y garantizar equidad técnica en un año de cambios profundos en la categoría.

Con estas reglas en vigor, la Fórmula 1 no solo presenta un nuevo capítulo técnico, sino también una temporada que puede redefinir estrategias, rendimientos y resultados desde la primera vuelta en Melbourne.

La carrera del 8 de marzo no será solo una prueba de velocidad, sino el primer gran examen de una normativa que promete dinamismo y emoción en el automovilismo mundial.