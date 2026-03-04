Gran Premio de Australia, el retorno de Checo...

LARGAN EL DOMINGO. .

No hay fecha que no se cumpla. Este viernes 6 los seguidores mexicanos de la Fórmula 1 veremos historia, de nuevo. Sergio Pérez estará de vuelta en un Gran Premio puntuable. De esa forma el tapatío extenderá el récord de participaciones de un volante azteca a 282, la mayor marca para un mexicano en la serie. Checo estará oficialmente en su sexto equipo, luego de debutar -precisamente en Melbourne, Australia- con el ahora extinto Sauber, pasar a McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y ahora Cadillac F1 Team.

Detrás de Checo se encuentra Esteban Gutiérrez, con 59 arrancadas; el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, Pedro Rodríguez, con 54; Héctor Alonso Rebaque, con 41; Moisés Solana con ocho y Ricardo Rodríguez, con cinco.

Checo entrará a su campaña 15, y será la primera del equipo Cadillac, con lo que la serie regresa a 22 pilotos en la parrilla, algo que no veíamos desde 2016, cuando existía el MRT Mercedes (antes Manor Racing)...

BANDERA VERDE… La meta de Checo será muy distinta a la de temporadas pasadas. Si en Sauber estaba enfocado por aprender los circuitos y adentrarse en la dinámica de la Fórmula 1; en McLaren luchaba por sobrevivir con el peor monoplaza que construyó el equipo en su historia; en Force India buscaba los puntos y los podios como mejor resultado; y en Red Bull peleaba por las victorias, en Cadillac su trabajo será desarrollar un auto desde cero. Para los fanáticos del tapatío será un impacto el no verlo en los primeros lugares, pero eso obedece a que el equipo propiedad de TWG jamás ha competido en la máxima categoría, y deberán conseguir data en cada una de las pistas, no sólo en cuanto a puesta a punto y balance del auto, sino a desempeños en tandas cortas y largas...

ENTRADA A PITS… Afortunadamente Sergio Pérez no estará solo en esa labor, pues a su lado tendrá al también subcampeón mundial Valtteri Bottas, famoso por su comunicación con los ingenieros mientras fue coequipero de Lewis Hamilton en Mercedes. El trabajo de la dupla ya se pudo ver en los nueve días de pretemporada, en Barcelona, España, y en Sakhir, Baréin. Llamó demasiado la atención el ver a la escudería en los últimos lugares en la primera tanda de pruebas, pero dar un salto de cinco o seis posiciones al iniciar el segundo grupo de tests.

Con esos resultados no deberá extrañarnos que cumplan su mayor meta del 2026: conseguir un punto en las 24 carreras y en las seis Sprint. Desde ahora me adelanto, yo apuesto por esto...

SALIDA DE PITS… Respecto a los favoritos para pelear la corona, no veo muchos cambios en cuanto a los equipos. En las pruebas de Baréin tuvimos a los mismos sospechosos de siempre alternando las tres primeras posiciones: McLaren, Ferrari y Mercedes. Además, vimos al peligroso Max Verstappen en los tres primeros; y aunque Red Bull se encuentra en reestructura, el neerlandés siempre encuentra la forma de pelear por los pódiums y las victorias. En la primera parte de la temporada no será diferente. La clave en las primeras fechas será la confiabilidad de la unidad de potencia. Si Ferrari logra colocarse en los niveles de fiabilidad de Mercedes, podremos ver a Lewis Hamilton y Charles Leclerc como los mayores obstáculos para Oscar Piastri y Lando Norris; sin olvidarnos del balance tradicional de George Russell y Kimi Antonelli. Lo dicho, los mismos de siempre.

En México tendremos la Práctica Libre 1 a las 19:30 horas del jueves 5 y la FP2 a las 23:00; la FP3 será el viernes 6 a las 19:30 y la calificación a las 23:00. Finalmente el Gran Premio será el sábado a las 22:00 horas, siempre en horario de la CDMX...

BANDERA A CUADROS… ¡Vaya arranque de temporada que ha tenido el 23XI en NASCAR Cup Series! El equipo del exbasquetbolista Michael Jordan y de Denny Hamlin ha marcado un récord que difícilmente volveremos a ver. Su piloto Tyler Reddick ganó las tres primeras carreras del año: las 500 Millas de Daytona; Atlanta y el Circuito de las Américas. En los casi 80 años de NASCAR ningún piloto lo había logrado, y eso ya es decir mucho. Este fin de semana la serie estará en Phoenix y en el aire hay una pregunta: ¿Estará Reddick en lo alto? Ya lo comentaremos...

Así las cosas… sobre ruedas…