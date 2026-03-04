Irak señala que sus futbolistas no pueden salir por el conflicto en Medio Oriente y FIFA les dice que el repechaje se jugará sin contratiempos

La Selección de Futbol de Irak encendió las alarmas rumbo al repechaje del Mundial 2026 al denunciar que varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico no pueden salir de la región debido al conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes de la federación iraquí, el cierre parcial del espacio aéreo, las restricciones migratorias y la suspensión de actividades en algunas embajadas han complicado la emisión de visas y la logística de los viajes. Esto pondría en riesgo su participación en el torneo de repechaje intercontinental organizado por la FIFA.

¿FIFA sostiene su calendario?

Pese a la preocupación expresada por Irak, la FIFA ha comunicado que el repechaje se mantiene programado sin modificaciones hasta el momento. El organismo rector del futbol mundial aseguró que está en contacto con las partes involucradas, pero que la competencia sigue en pie conforme al calendario establecido.

Irak tiene previsto jugar contra Bolivia o Surinam en Monterrey, México, el 31 de marzo, por una plaza para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La federación indicó que mantiene una “comunicación constante con la FIFA respecto a los trámites para la participación de nuestra selección nacional” en el partido. Agregó que la Confederación Asiática de Fútbol también está “plenamente al tanto de cada novedad relacionada con la situación de nuestro equipo”.