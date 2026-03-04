Las lesiones ya amenazan al Mundial 2026: ¿Qué jugadores podrían perderse la Copa del Mundo?

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento que mantiene pendiente a todos los clubes y fanáticos de este deporte.
Sin embargo, no todos pueden participar libremente en esta edición, algunos quedan fuera de la lista por distintos motivos entre ellos las lesiones que les impidan desempeñarse de una forma adecuada en el campo.
Esta edición no es la excepción y algunos de los clubes se encuentran en riesgo de perder elementos a causa de estas lesiones si los jugadores no pueden recuperarse totalmente o de una forma que les permita participar.
Algunos ejemplos de ellos son:
- Rodrygo Goes : El delantero del Real Madrid sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y estará fuera cerca de seis meses. No jugará más esta temporada. Al respecto, en sus redes sociales escribió “Estoy fuera del Mundial, un sueño que todos sabían lo mucho que significaba para mí”.
- Kylian Mbappé : Parece ser que el jugador tiene una rotura parcial del ligamento cruzado posterior (PCL) de su rodilla izquierda, lo que pone en riesgo su desempeño y su participación en la copa.
- Cristiano Ronaldo: sufrió una lesión grado 1 en el tendón de la corva, lo que lo alejaría de 2 a 4 semanas de las canchas y su convocatoria en la siguiente Fecha FIFA está en duda.
- Rodrigo Huescas: El lateral se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla de su pierna izquierda, sin embargo aún no está descartado y su evolución será clave para la lista final.
- Nico Williams: La participación de este jugador ha sido intermitente durante esta temporada debido a una Pubalgia, este diagnostico pone en riesgo su participación.
- Jude Bellingham: Recién operado del hombro izquierdo en Londres, se esperan resultados de su recuperación.
- Gilberto Mora : Recientemente se diagnostico al jugador mexicano con una pubalgia, una dolencia común en futbolistas por sobrecarga y desequilibrio muscular. Este padecimiento es complicado y podría borrar su nombre en la lista de jugadores seleccionados.