Las lesiones ya amenazan al Mundial 2026: ¿Qué jugadores podrían perderse la Copa del Mundo?

¿Qué jugadores podrían perderse la Copa del Mundo? (EFE)

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento que mantiene pendiente a todos los clubes y fanáticos de este deporte.

Sin embargo, no todos pueden participar libremente en esta edición, algunos quedan fuera de la lista por distintos motivos entre ellos las lesiones que les impidan desempeñarse de una forma adecuada en el campo.

Esta edición no es la excepción y algunos de los clubes se encuentran en riesgo de perder elementos a causa de estas lesiones si los jugadores no pueden recuperarse totalmente o de una forma que les permita participar.

Algunos ejemplos de ellos son: