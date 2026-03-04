México agiliza trámites para el equipo de Iraq ante cierre de espacio aéreo por conflicto en Medio Oriente

TODO EL RESPALDO. La cancillería reiteró su compromiso con el deporte internacional y aseguró que continuará brindando asistencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que trabaja de manera activa para facilitar el ingreso a México de la Selección Nacional de Iraq, que tiene programado un partido en Monterrey el próximo 31 de marzo, en medio de las complicaciones de movilidad derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente.

De acuerdo con la dependencia, el espacio aéreo de Iraq permanece cerrado, lo que ha dificultado los desplazamientos internacionales del representativo iraquí. México, además, no cuenta con embajada en Iraq, por lo que la gestión diplomática se realiza a través de otras representaciones.

TOTAL DISPOSICIÓN PARA EMITIR VISAS

La Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido comunicación directa con los directivos del fútbol iraquí para apoyar en los trámites consulares. Asimismo, tanto esta representación como las embajadas en Türkiye y otros países europeos se declararon en total disposición para emitir las visas necesarias para jugadores y cuerpo directivo.

La SRE indicó que solicitó a la Federación de Fútbol de Iraq la lista de integrantes que viajarán a México, así como su lugar de residencia, con el fin de acelerar los procedimientos consulares y garantizar que el equipo pueda cumplir con su compromiso deportivo.

La cancillería reiteró su compromiso con el deporte internacional y aseguró que continuará brindando asistencia para asegurar la presencia del conjunto iraquí en el encuentro previsto en la capital de Nuevo León.