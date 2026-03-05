Checo Pérez sufre su primer trompo con Cadillac en F1: resumen de la Práctica 1 del GP de Australia

Checo Pérez El piloto mexicano tuvo un pequeño incidente en las primeras prácticas libres del GP de Australia

La temporada 2026 de Fórmula 1 arrancó oficialmente en el circuito de Albert Park, en Melbourne, con una primera práctica libre marcada por el regreso de Sergio Checo Pérez a la máxima categoría tras más de un año fuera de las pistas.

El piloto mexicano volvió al paddock con la escudería Cadillac F1 Racing Team, aunque su primera sesión del año fue discreta y con un incidente que llamó la atención.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su debut oficial en el F1 en el GP de Australia?

Durante la Práctica 1 del Gran Premio de Australia, el tapatío protagonizó su primer trompo al volante del nuevo monoplaza estadounidense, que obligó al piloto a recuperar la trayectoria antes de continuar con el programa de trabajo del equipo.

El incidente ocurrió en la curva 4 y no genero daños su monoplaza, estuvo aparentemente relacionado con el freno de motor, una situación que evidenció los ajustes que aún requiere el auto en su debut dentro de la parrilla.

A pesar del contratiempo, Pérez logró completar su tanda y registrar su mejor vuelta utilizando neumáticos blandos en la parte final de la sesión.

Getting in a spin! 😵‍💫



Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Durante los 60 minutos de la primera sesión en pista, Pérez completó 11 vueltas al trazado australiano de 5.278 kilómetros. Su mejor registro fue de 1:24.620, tiempo que lo colocó en la posición 20 de la clasificación.

Resultados de la práctica 1 del GP de Australia

Mientras Cadillac trabajaba en la puesta a punto de su nuevo monoplaza, la pelea por los mejores tiempos se desarrolló entre Ferrari y Red Bull. Charles Leclerc terminó como el piloto más rápido del entrenamiento con una vuelta de 1:20.267.

El monegasco encabezó un sólido desempeño de Ferrari, seguido de cerca por Lewis Hamilton, mientras que los Red Bull también se mantuvieron en la lucha por la parte alta de la tabla con Max Verstappen e Isack Hadjar intercambiando posiciones durante varios momentos de la sesión.

Resultados GP de Australia

El primer día de actividades del Gran Premio de Australia continuará con la segunda práctica libre, programada entre las 23:00 y la medianoche, tiempo del centro de México.