¿Cuándo juega Cruz Azul en la Leagues Cup 2026? Fechas, calendario y rivales de La Máquina

El Cruz Azul ya conoce el calendario y los rivales que enfrentará en la fase inicial de la Leagues Cup 2026, torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) y que se disputará en territorio de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por Récord, La Máquina tendrá tres partidos en la primera ronda del certamen, todos frente a clubes de la MLS.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Leagues Cup 2026?

El equipo celeste iniciará su participación el 6 de agosto de 2026, cuando enfrente al Philadelphia Union en el partido que marcará su debut en el torneo.

Posteriormente, los dirigidos por Cruz Azul volverán a la actividad el 9 de agosto, cuando se midan ante el New York City FC.

¿Contra quién juega Cruz Azul en la primera fase?

La fase inicial del torneo para La Máquina concluirá el 13 de agosto, día en el que enfrentará al Chicago Fire.

Con estos tres encuentros, el club mexicano buscará sumar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

¿Dónde se jugarán los partidos de Cruz Azul?

Según el formato del torneo, todos los partidos de Cruz Azul se disputarán en Estados Unidos, como parte de la estrategia de la Leagues Cup para acercar a los clubes de la Liga MX a la afición que vive en ese país.

El torneo se ha consolidado como una de las competencias internacionales más importantes del verano para equipos de México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la rivalidad deportiva entre ambas ligas.