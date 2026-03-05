Lista la Intermedia de Pumas CU para el calendario 2026

La categoría Intermedia del futbol americano unamita inauguró oficialmente el calendario de este año con la toma de la fotografía oficial del equipo

La categoría Intermedia del futbol americano unamita inauguró oficialmente el calendario de este año con la toma de la fotografía del equipo.

Declarándose listos, los pumas abrirán el campo de juego enfrentándose en casa a los Lagartos Puebla este próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Roberto Tapatío Méndez. La semana dos estará marcada por la justa con los Cheyennes del Instituto Politécnico Nacional, donde aflorará la rivalidad institucional de ambas casas dignamente representadas.

En la jornada tres los Pumas continuarán de visitantes, pero esta vez en el Olimpo Naranja, la casa los Leones de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro. El cuarto juego volverá a la Ciudad Universitaria para enfrentar a los auriazules con los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quizá el clásico estudiantil de mayor calado en México.

Quinta jornada y otro clásico, esta vez el más tradicional en la historia del futbol americano en nuestro país, los Pumas se medirán ante las Águilas Blancas del IPN, en Santo Tomás.

Los Leones, esta vez de la Anáhuac Campus Norte harán de teloneros en la temporada regular de Pumas, cerrando en casa.

