Morphy: Superioridad Devastadora

IRREPETIBLE. Paul Morphy (1837-1884) (i) fue un jugador de ajedrez norteamericano considerado el mejor del mundo entre 1858 y su retirada de los tableros en 1863.

Los jugadores actuales apenas lo aprecian en toda su grandeza. Muchos ni siquiera lo conocen ni han analizado sus partidas. Para entender su impacto, contextualicemos el ajedrez de la época.

Los dos primeros grandes torneos internacionales de ajedrez del siglo XIX -considerados los más importantes y los que marcaron el inicio de la era moderna de torneos- fueron:

Londres 1851 — El primer torneo internacional de ajedrez de la historia, organizado por Howard Staunton. Lo ganó Adolf Anderssen (1818-1879) (Prusia/Alemania), quien derrotó en la final a Marmaduke Wyvill y se convirtió en el jugador más fuerte del mundo de esa época.

Londres 1862 — El segundo hito clave. Anderssen , arrasó de nuevo 12/13 puntos y superó a jugadores como Louis Paulsen y John Owen.

¿Y Morphy? En diciembre de 1858 se enfrentó a Anderssen en París. ¿Quién ganaría?

Morphy comenzó el encuentro en condiciones físicas muy precarias. Poco antes de la llegada de Anderssen, sufrió un grave episodio de gastroenteritis (o influenza intestinal, como se describía en la época), que lo dejó postrado en cama durante semanas.

A pesar de estar extremadamente débil —tan debilitado que no podía levantarse sin ayuda, había perdido mucha sangre debido al tratamiento médico de la época (sangrías con sanguijuelas) y aún se recuperaba—, Morphy insistió en no posponer el match. Los organizadores y Anderssen accedieron a que las partidas se jugaran directamente en la habitación del hotel donde Morphy se hospedaba (el Hotel de Rivoli), para evitarle el esfuerzo de desplazarse y permitirle permanecer en cama o cerca de ella entre movimientos.

Este contexto añade aún más mérito a la victoria aplastante de Morphy (7 victorias a 2, con 2 empates), ya que jugó casi todo el match en un estado de salud muy comprometido, mientras Anderssen llegaba fresco tras su viaje desde Alemania.

Aun así, la superioridad de Morphy fue tan evidente que este episodio solo resalta su genio: incluso enfermo y confinado a su habitación de hotel, dominó al que hasta entonces era considerado el mejor jugador de Europa. Este match no solo selló su estatus como el jugador más fuerte del mundo, sino que también mostró su determinación inquebrantable.

Nunca en la historia un jugador había demostrado tanta superioridad sobre sus contemporáneos, con la excepción de Fischer en 1970-71.

Morphy - Anderssen (9)

Defensa Siciliana

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Cf3 Cc6 4.Cxd4 e6 5.Cb5 d6 6.Af4 e5 7.Ae3 (Esto es muy moderno. Sólo falta la jugada 7….Cf6 y tenemos la variante Svesnikov. Pero Anderson se embarca en un ataque típico de la época)

7….f5?? 8.C1c3! f4 9.Cd5! fxe3 10.Cbc7+ Rf7

.

. .

11.Df3+?? (Un gravísimo error. Gana 11.Cxa8 exf2+ 12.Rxf2 Dh4+ 13.g3 Dxe4 14.Ag2)

11….Cf6 12.Ac4 Cd4 13.Cxf6+ d5 14.Axd5+ Rg6?? (Correcto es 14….Re7 15.Dh5 gxf6 16.Cxa8 Cxc2+ 17.Re2 Cd4+ 18.Rd3 Ae6 19.Tac1 Axd5 20.Rc7+ Rd6=)

15.Dh5+ Rxf6 16.fxe3 Cxc2+ 17.Re2 1–0