Bravas aplastan a Diablos Rojos en CDMX

CELEBRAN. Bravas exhibió las carencias ofensivas y en pitcheo de las Diablos. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

No fue un triunfo más, se trata de sobrevivir. Bravas de León aplastó 8-3 a Diablos Rojos Femenil en el primer juego de la serie, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México, y con ello mantienen vivas sus esperanzas de calificar a los Playoffs.

Bravas no solamente obtuvo un triunfo que les deja con posibilidades de cerrar la temporada regular entre las cuatro mejores, sino que exhibió las carencias ofensivas y en pitcheo con las cuales llega Diablos a la parte final de la temporada.

La superioridad de las visitantes llevó a que la manager escarlata Denisse Fuenmayor, acusara a la pitcher Rachel Garcia (una de las máximas estrellas del softbol internacional) de hacer trampa, y pidió a los umpires que revisaran su guante.

ACUSACIÓN DE TRAMPA

Luego de más de cinco minutos de revisión y presión de parte de los escarlatas, los umpires determinaron que había “una sustancia” en el guante de la estadounidense, y la expulsaron del partido.

LA POLÉMICA. Los umpires determinaron que había "una sustancia" en el guante de la estadounidense. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Esto, después de que lanzara por dos entradas bajo una intensa lluvia que dejó mojada, obviamente, la manopla.“(Rachel salió) muy molesta. Tiene más de cinco años con ese guante, no está preparado, no es un guante nuevo”, mencionó Nancy Prieto, la manager de Bravas, al término del encuentro.

La Crónica de Hoy está enterada de que la estadounidense protestará la decisión y pedirá que se analice a detalle la supuesta sustancia encontrada en el guante, pues afecta su reputación a nivel mundial.

EL ENCUENTRO

Diablos Rojos se fue al frente en la primera entrada, con Elizabeth Robert entrando por wild pitch; pero al llegar a la segunda entrada, Bravas dio la vuelta gracias a un Grand Slam de Lauren Lucas ante los lanzamientos de Carley Hoover, quien abandonó el círculo tras dos entradas un tercio.

La salida de la estadounidense sirvió para ver a la lanzadora chequia Veronika Peckova, quien tuvo su primera salida en casa, permitiendo cuatro carreras más (dos en la tercera, una en la cuarta y una en la sexta).

Las Diablas tuvieron tímidos intentos por regresar en el juego, pero ya con la lanzadora Cassandra Valdez, continuaron con su pobre desempeño y sólo pudieron anotar una carrera en la quinta y otra en la sexta.

El deficiente ataque de las escarlatas puso en duda que Garcia haya utilizado alguna sustancia en los dos primeros innings, y mostró el gastado estado con el cual llegan al final de la temporada regular, con su estrella Jazmin Jackson en la banca, debido a diversos malestares físicos.

SIGUEN LAS EMOCIONES. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Este viernes se llevará a cabo el segundo de la serie, a las 19:00 horas, en el Estadio Alfredo Harp Helú.