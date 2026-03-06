¿Cómo le fue a Checo Pérez en las Prácticas Libres 3 del GP de Australia? Resultados previo a la clasificación de F1

El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una tercera sesión de entrenamientos moderada en el Gran Premio de Australia, donde logró mejorar su ritmo respecto a las primeras prácticas y terminó dentro del top 10 previo a la clasificación.
El arranque del fin de semana no fue favorable para Checo Pérez. En la Práctica Libre 1, el mexicano terminó en la posición 20, muy lejos de los líderes, con un tiempo de 1:24.620, además de protagonizar un trompo tras bloquear las ruedas en una frenada.
Para la Práctica Libre 2, la situación tampoco mejoró, ya que el piloto de Cadillac prácticamente no pudo rodar por problemas en el auto, primero por un fallo en un sensor y posteriormente por otra avería que lo obligó a detener el monoplaza cuando apenas había vuelto a pista.
En las Prácticas Libres 3 disputadas en el circuito de Albert Park, el mexicano registró un mejor tiempo de 1:18.123, colocándose en la sexta posición, tras completar 18 vueltas en la pista australiana.
Resultados de las Prácticas Libres 3 del GP de Australia
La sesión fue dominada por Max Verstappen, quien marcó el mejor tiempo con 1:17.565. Los primeros lugares quedaron de la siguiente forma:
- Max Verstappen – 1:17.565
- Fernando Alonso – 1:17.727
- Esteban Ocon – 1:17.938
- George Russell – 1:17.955
- Pierre Gasly – 1:18.094
- Sergio Pérez – 1:18.123
- Carlos Sainz Jr. – 1:18.127
- Lewis Hamilton – 1:18.138
- Lance Stroll – 1:18.198
- Guanyu Zhou – 1:18.330
Checo busca mejorar rumbo a la clasificación
Luego de un viernes complicado por problemas mecánicos y poca actividad en pista, el mexicano pudo sumar vueltas importantes en la FP3 para preparar la estrategia de clasificación.
Con esta sesión completada, Checo Pérez buscará aprovechar la clasificación para intentar colocarse en una buena posición de salida para la carrera del domingo en Melbourne, en el arranque de la temporada de Fórmula 1.