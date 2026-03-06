Dean Burmester alcanza a Carlos Ortiz en el liderato en LIV Golf Hong Kong

LIV Golf Hong Kong. El mexicano Carlos Ortiz durante la segunda ronda del torneo LIV que se celebra en Hong Kong. (LIV Golf)

Carlos Ortiz logró mantenerse en el liderato tras la segunda ronda en LIV Golf Hong Kong, pero no lo hizo en solitario ya que el sudafricano Dean Burmester le dio alcance para que ambos con suma de -14 golpes saquen un golpe de renta a Thomas Detry.

El mexicano Ortiz respaldó su primer 60 (-10) con un 66 (-4) este viernes, que incluyó siete birdies y tres bogeys. Su mejor racha llegó a mitad de su ronda, cuando hizo birdie en cinco de ocho hoyos para sumar -14 golpes.

“Tuve un comienzo un poco difícil”, dijo el mexicano jugador del equipo Torque GC, ganador en Houston en 2024. “No estuve bien posicionado en los primeros hoyos. Tuve que esforzarme. Cometí algunos bogeys. Pero, sinceramente, solo intento conseguir buenas repeticiones. Mi swing ha cambiado un poco y las sensaciones también. Me estoy acostumbrando al nuevo swing”.

Dean Burmester, jugando en el mismo grupo que Ortiz, terminó -1 en sus primeros 10 hoyos el viernes antes de hacer cuatro birdies consecutivos. En el tee del cuarto, recibió tratamiento en el cuello, lo que le ayudó a relajarse. Luego terminó su ronda con un putt de birdie de 4,5 metros en el hoyo 18 para compartir el liderato con su 64 junto a Ortiz.

Burmester y Ortiz llegan son acechados por Thomas Detry, jugador de 4Aces, quien se encontraba en su casa en Dubái cuando comenzó el conflicto en Oriente Medio, entre el grupo de jugadores de LIV Golf que se quedaron varados tras el cierre del aeropuerto. El capitán de Legión XIII, Jon Rahm, ayudó a organizar un vuelo privado desde la región para siete jugadores y un caddie, entre ellos Detry y ahora está imparable.

Detry, en su primera temporada en LIV Golf, se encuentra tercero en solitario tras segunda ronda de 63 golpes para un total de -13 golpes. “Mejor que juegue bien, con suerte, para poder devolver el favor”, dijo Detry, quien llegó a Hong Kong 24 horas antes del inicio del torneo. “Fue increíblemente generoso por parte de Jon, con tanta incertidumbre”.

Jon Rahm, firmó un 62 y ahora es cuarto en solitario con -12 golpes. Es español busca poner fin a una racha de 26 salidas consecutivas sin ganar. Ha sido subcampeón en sus últimas cuatro participaciones en LIV Golf desde la temporada pasada, incluyendo los dos primeros torneos de esta temporada en Riad y Adelaida.

“En la recta final, en situaciones de presión, voy a tener que jugar un poco mejor que eso o al menos hacer un swing un poco mejor que hasta ahora”, dijo Rahm, dos veces campeón individual de LIV Golf y actual líder en puntos. “Claramente, lo estoy haciendo lo suficientemente bien como para estar en la contienda”.

Por equipos, el Smash GC tomó el liderato con -35 puntos y relegó al segundo sitio al Torque GC de Joaquín Niemann, Abraham Ancer y Sebastián Muñoz que ahora suma 30 unidades.

