“Espero el ataque de Del Toro”, dice Pogacar para despistar en la Strade Bianche

Strade Bianche. El esloveno Tadej Pogacar dijo que tiene ganas de correr especialmente con Isaac del Toro, ambos son del equipo UAE-Team Emirates. (@StradeBianche)

A unas horas de correrse la carrera Strade Bianche de un día, el esloveno Tadej Pogacar evita la presión al decir a los medios que esperará el ataque del mexicano Isaac del Toro, como parte de su estrategia en la prueba que ya ha ganado en tres ocasiones y en la que saldrá como principal rival a vencer este sábado.

A la pregunta de Eurosport de cuál será su estrategia en la Strade Bianche, Pogacar sonrió y volteó mirar al mexicano que estaba a su derecha en la entrevista y dijo: “Espero que del Toro haga el primer movimiento”, en la carrera de un día a nivel World Tour y también una de las más importantes del inicio de temporada.

Tadej Pogacar hará su debut en la temporada 2026 en la Strade Bianche, donde aspira a convertirse en el ciclista en solitario con más victorias en la prueba (4), pero desde luego primero probará terreno de ahí que juega al despiste y no descartó el triunfo de su compañero Del Toro: “Espero su ataque”, insistió.

Busca la embestida del Del Toro

“Tengo muchas ganas de correr mañana con los chicos (UAE Team Emirates-XRG), especialmente con Del Toro”. Del equipo en general abundó, “tenemos un muy buen ambiente, en el equipo el objetivo es ganar la carrera, no importa quien sean, sino que sea alguien del UAE Team”.

En lo personal Tadej Pocagar desea el triunfo, “espero tener un buen resultado y que las piernas también respondan”, aseguró el cuatro veces campeón del Tour de Francia.

El esloveno, ganador de la Strade Bianche en 2022, 2024 y 2025, también expresó que “nunca me ha gustado” la vuelta final de 30 kilómetros con paso por Colle Pinzuto y Le Tofle, que hace “aburrido” el desenlace de la prueba.

Isaac va por su segunda victoria en 2026

Atendiendo a los fans. Isaac del Toro repartió autógrafos previo a la competencia del sábado en Italia. (@StradeBianche)

El 22 de febrero, Isaac del Toro se proclamó campeón del UAE Tour 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar la clasificación general de una carrera por etapas del prestigioso calendario UCI WorldTour. En la Strade Bianche el ensenadense de 22 años busca su segunda victoria de la temporada.

En la Strade Bianche que se correrá mañana competirán 175 ciclistas de 33 nacionalidades y pertenecientes a 25 equipos.

La prueba se disputará sobre 201 kilómetros a las afueras de Siena, en la Toscana italiana, con 14 tramos de tierra o ‘sterrato’ (para un total de 64,1 km) y un final durísimo con las subidas a Colle Pinzuto o Via Santa Caterina.

Principales favoritos para la Strade Bianche 2026:

-Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

-Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

-Tom Pidcock (Pinarello Q36.5)

-Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike)

-Paul Seixas (Decathlon CMA CGM)

-Ben Healy (EF Education-EasyPost)

-Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

-Romain Grégoire (Groupama-FDJ United)

-Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG)

-Quinn Simmons (Lidl-Trek)

-Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)

-Tobias Johannessen (Uno-X Mobility)

-Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

-Roger Adrià (Movistar Team).