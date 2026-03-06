GP de Australia F1: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la carrera de clasificación de Checo Pérez

Checo Pérez El piloto mexicano tendrá su primera carrera de clasificación con Cadillac en el GP de Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su actividad en Melbourne con la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia. Esta fase del evento definirá la parrilla de salida para la carrera y representa el primer examen competitivo real del campeonato para Sergio Checo Pérez. A continuación, te contamos el horario y dónde ver en vivo la transmisión de la F1.

La atención en México se concentra en el piloto mexicano, quien vuelve a competir en la parrilla tras un año fuera de la categoría y comienza una nueva etapa con Cadillac. El tapatío enfrenta el reto de adaptarse a un monoplaza completamente nuevo en una escudería que también vive su proceso de crecimiento dentro de la Fórmula 1.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas libres del GP dude Australia?

Las primeras actividades dejaron señales de que el comienzo de temporada podría presentar momentos amargos en arranque de la temporada. En la primera práctica libre finalizó en la vigésima posición con un tiempo de 1:24.620, en una sesión en la que Charles Leclerc marcó el mejor registro con 1:20.267.

La segunda práctica libre resultó todavía más desastrosa. Pérez apenas pudo permanecer 56 segundos en pista antes de regresar a boxes debido a un problema técnico en su monoplaza.

El equipo detectó una falla en los sensores del Cadillac MAC-26, situación que impidió que el piloto registrara vueltas durante esa sesión mientras los ingenieros trabajaban para solucionar el inconveniente.

El panorama competitivo indica que Cadillac aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, motivo por el cual el objetivo inmediato del piloto mexicano en esta primera clasificación del año apunta a avanzar a la Q2 y acercarse a la zona del top diez.

Horario de la clasificación del GP de Australia 2026

La clasificación del Gran Premio de Australia se disputará durante la noche del viernes en México debido a la diferencia horaria con Melbourne, ciudad que abre la temporada del campeonato mundial.

La Qualy está programada para el viernes 6 de marzo de 2026 a las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo GP de Australia: ¿En qué canal pasan la clasificación de la F1 y la carrera de Checo Pérez?

Los aficionados mexicanos podrán seguir en directo la clasificación del Gran Premio de Australia a través de televisión y plataformas digitales. La transmisión estará disponible en el canal Sky, mientras que en streaming podrá verse mediante F1 TV, Izzi Go y Sky+, servicios que ofrecerán la cobertura completa de la sesión en el circuito de Albert Park.

Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de Australia

El Gran Premio de Australia forma parte de la trayectoria de Checo Pérez desde su temporada debut en la Fórmula 1 en 2011 con Sauber. En aquella carrera cruzó la meta en séptima posición, aunque posteriormente fue descalificado por una irregularidad técnica en el alerón trasero del monoplaza.

A lo largo de los años siguientes el piloto mexicano registró resultados variables en Melbourne. Durante sus etapas con McLaren y Force India se mantuvo generalmente en la zona media del pelotón, con un séptimo lugar en 2017 como actuación más destacada en ese periodo.

Los mejores resultados llegaron en su etapa con Red Bull. En 2022 logró su actuación más sobresaliente al terminar en la segunda posición, resultado que lo dejó muy cerca de la victoria. En sus dos participaciones más recientes en el circuito australiano finalizó en quinto lugar, lo que confirma una evolución positiva en este trazado.