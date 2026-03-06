La igualdad no corre igual

CUANDO NADIE SOBRESALE. Si todos corrieran igual, no habría carrera. Si todos saltaran la misma altura, el podio sería innecesario. El deporte existe porque somos distintos. La competencia no es un accidente de la desigualdad, es su expresión organizada.

LAS REGLAS SON IGUALES, LOS CUERPOS NO

En el deporte todos compiten bajo las mismas reglas. La pista mide lo mismo para todos. La red está a la misma altura. El cronómetro no negocia con nadie. Esa es la promesa inicial, igualdad formal.Y, sin embargo, nadie corre con el mismo cuerpo.

Hay quienes nacen con mayor proporción de fibras rápidas. Otros con un corazón capaz de sostener esfuerzos prolongados sin protestar demasiado. Algunos con tendones que devuelven energía como resortes bien afinados. Otros con sistemas nerviosos que coordinan con precisión casi invisible. La biología no reparte talento con espíritu democrático.La igualdad está en el reglamento.La diferencia está en la fisiología.

Si todos corrieran igual, no habría carrera. Si todos saltaran la misma altura, el podio sería innecesario. El deporte existe porque somos distintos. La competencia no es un accidente de la desigualdad, es su expresión organizada.

Existe una tentación cultural: imaginar que la igualdad significa que nadie destaque demasiado. Que lo justo es que nadie corra mucho más rápido, ni levante mucho más peso, ni tenga una ventaja biológica evidente.Pero el deporte demuestra algo incómodo: la excelencia siempre rompe la simetría.

Si nadie sobresale, el espectáculo desaparece. La igualdad absoluta produce uniformidad. Y la uniformidad, en términos atléticos, es una forma de pobreza. No pobreza económica, sino pobreza de variación, de sorpresa, de límite.

IGUALDAD DE CONDICIONES, NO DE RESULTADOS

El deporte nunca prometió igualdad de resultados. Prometió igualdad de condiciones.La línea de salida es la misma. El reglamento es común. El esfuerzo es individual.

La igualdad radical solo sería posible si todos tuviéramos exactamente la misma genética, la misma historia, el mismo entrenamiento, el mismo metabolismo. Eso no sería justicia, sería clonación.Y la clonación elimina la competencia.

DIFERENCIA, LIBERTAD Y LÍMITE

El cuerpo humano no nació para ser idéntico. La evolución opera por variación. Sin diferencias no hay adaptación. Sin adaptación no hay progreso. La mejora siempre surge de la asimetría.

En el deporte la libertad aparece cuando esa diferencia puede desplegarse dentro de un marco común. El reglamento no aplana el talento, lo encauza. No elimina la superioridad física, la ordena para que no se convierta en abuso.Si todo fuera absolutamente igual, no habría superación.Si todo fuera absolutamente desigual, no habría juego.

LA FRONTERA DONDE VIVE EL DEPORTE

La tensión entre igualdad y diferencia es lo que sostiene la competencia.Tal vez ahí esté la lección más fina que el deporte ofrece. No hemos nacido para rendir igual. Hemos nacido distintos. La justicia deportiva no consiste en borrar esas diferencias, sino en permitir que se manifiesten sin trampa y sin privilegio indebido.

La igualdad que importa no es la del resultado, es la del punto de partida. No es que todos crucen la meta al mismo tiempo, es que todos puedan intentarlo bajo las mismas reglas.

El deporte no elimina la desigualdad biológica. La hace visible. Y al hacerla visible nos obliga a pensar con más cuidado.La pista es igual para todos.El cuerpo no.

Y quizá la libertad consista precisamente en eso: en poder correr con el cuerpo que uno tiene, entrenarlo, perfeccionarlo, asumir sus límites y exprimir sus posibilidades, sin que nadie intente limarlo para que se parezca al del resto.

La igualdad extrema uniforma.La diferencia sin reglas destruye.El deporte vive en esa frontera incómoda.Ahí, donde no somos iguales, pero podemos competir.Y en esa posibilidad, discreta pero poderosa, se parece mucho a la vida.