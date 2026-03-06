México vs Brasil Femenil: cómo y dónde comprar boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

La Selección Mexicana Femenil se medirá ante la Selección Femenil de Brasil el sábado 7 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

Este encuentro forma parte de la preparación del equipo dirigido por el técnico Pedro López y representa una prueba importante frente a una de las selecciones más fuertes del futbol femenil.

¿Dónde comprar boletos para México vs Brasil Femenil?

Los boletos para el partido entre México y Brasil se pueden adquirir a través de la plataforma Fanki, que es la boletera utilizada para los partidos de la Selección Mexicana.

La venta de entradas se realizó en dos etapas:

Preventa: del 12 al 15 de febrero de 2026 para clientes de Banorte.

del 12 al 15 de febrero de 2026 para clientes de Banorte. Venta general: a partir del 16 de febrero de 2026 para todo el público en la misma plataforma.

Los aficionados pueden seleccionar sus lugares y realizar la compra directamente en línea.

¿Dónde será el partido México vs Brasil?

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto ubicado en la colonia Nápoles de la capital mexicana y con una larga tradición en el deporte nacional.

Este estadio ha sido sede de partidos de futbol profesional y eventos deportivos desde mediados del siglo XX, y actualmente alberga distintos encuentros del futbol mexicano.

Un partido clave para la Selección Mexicana Femenil

El duelo ante Brasil representa una oportunidad para que el combinado mexicano mida su nivel frente a una potencia del futbol femenil mundial. Además, el partido forma parte del proceso de preparación del equipo rumbo a futuras competencias internacionales, incluyendo el camino hacia la próxima Copa del Mundo Femenil.