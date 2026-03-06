México vs Gran Bretaña: resumen del triunfo la novena nacional en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México La Selección Mexicana de Beisbol tuvo un arranque triunfal en el Clásico Mundial.

Por primera vez en su historia, la novena mexicana logró arrancar su camino en este torneo con una victoria. El combinado tricolor se impuso 8-2 a la Gran Bretaña en la recta final del enfrentamiento con un cuadrangular de Jonathan Aranda en la octava entrada que encaminó la victoria después de sufrir en gran parte del encuentro.

La Selección Mexicana de beisbol consiguió un triunfo en Houston para comenzar con victoria este torneo del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El equipo dirigido por Benjamín Hill comenzó ganando el encuentro con una cuadrangular en solitario de Nacho Álvarez Jr en la alta de la segunda entrada.

Sin embargo, el equipo británico igualó la pizarra también por la vía del cuadrangular. Harry Ford apareció para sacarla del estadio frente a Alex Carrillo y poner al equipo mexicano en aprietos.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Fue en la octava entrada que apareció Jonathan Aranda y puso un cuadrangular por el jardín izquierdo para adelantar de forma definitiva a la novena nacional, que se vio dominada por el picheo británico en varias partes del juego.

Ya para la novena entrada, la Selección Mexicana pudo hacer gala del poderío de su bateo con cuatro carreras impulsadas por Alek Thomas, Joey Ortiz y Randy Arozarena.

¿Cuándo juega México su segundo partido en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El segundo enfrentamiento del equipo nacional será el próximo domingo 8 de marzo enfrentando a Brasil en el Daikin Park de Houston a las 17:00 horas (CDMX).