Javier Aguirre sigue de cerca a Álvaro Fidalgo desde el palco del Coliseum

EL VASCO SABE LO QUE HACE. En vivo y a todo color, Aguirre analiza a un posible nuevo seleccionado nacional. (ZIPI ARAGON/EFE)

La presencia de Javier Aguirre, seleccionador nacional de México, en el palco del Coliseum Alfonso Pérez, no pasó desapercibida. El técnico acudió para observar de cerca a Álvaro Fidalgo, centrocampista del Real Betis y una de las opciones que el ‘Vasco’ contempla para próximas convocatorias del Tricolor.

Fidalgo, incorporado en el mercado de invierno procedente del América, ha sido una de las notas más positivas para el equipo de Manuel Pellegrini. Desde su llegada, el asturiano ha ganado protagonismo hasta convertirse en un habitual del once verdiblanco

UN RENDIMIENTO QUE DESPIERTA INTERÉS EN EL TRI

El pasado fin de semana, en el derbi sevillano ante el Sevilla FC, el mediocampista marcó su primer gol con la camiseta bética, consolidando su buen estado de forma tras aparecer de inicio en cuatro jornadas consecutivas. Su adaptación rápida y su constancia han reforzado la idea de que puede ser una pieza útil para México.

Nacido en Hevia (Asturias), pero con nacionalidad mexicana, Fidalgo ha mostrado un nivel que no ha pasado desapercibido para Aguirre. Desde el palco del estadio del Getafe, el estratega mexicano analizó en directo los movimientos del examericanista, futbolista que también pasó por la cantera del Real Madrid, donde se formó desde categorías inferiores y llegó a debutar con el Castilla.

FIDALGO, UN PERFIL QUE ENCAJA CON LA RENOVACIÓN DEL TRI

La presencia de Aguirre se interpreta como parte del proceso de seguimiento a futbolistas que puedan reforzar al combinado mexicano, especialmente en la zona creativa. Fidalgo destaca por su capacidad de conducción, lectura del juego y precisión en el pase, cualidades que el Tri busca potenciar rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

El centrocampista, que brilló en la Liga MX con el América antes de regresar al futbol español, podría ser una de las novedades en la próxima lista del ‘Vasco’. Su creciente protagonismo en el Betis lo ha colocado en el radar de la selección en un momento clave para consolidar la renovación del equipo.