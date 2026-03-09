Chivas vs América Femenil: ¿Todavía hay boletos para el Clásico? (Cuartoscuro)

Este martes 10 de marzo se disputa El Clásico de México, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026: Chivas vs América en la Liga MX Femenil.

La cita para este emocionante partido será en el Estadio Akron, un encuentro que genera amplia expectación nacional debido al nivel antagónico de ambos equipos y al ascenso reciente de las rojiblancas en el torneo.

Chivas y América tienen buenas posiciones en la tabla general, en una etapa cercana a la liguilla. Por ese motivo, el clásico nacional representará no solo la oportunidad de satisfacer el orgullo de ganar un duelo altamente simbólico, sino también de aportar tres puntos en una etapa avanzada del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Chivas vs América Liga MX Femenil: ¿Todavía hay boletos para el Clásico Nacional?

¡Sí! Aún hay boletos disponibles en algunas zonas del Estadio Akron para vivir el clásico nacional de la Liga MX Femenil, uno de los partidos más llamativos y que, pese a su popularidad, serán bastante accesibles.

De acuerdo con la plataforma oficial de venta, solo quedan boletos en las siguientes zonas:

Cabecera inferior norte

Cabecera inferior sur

Cabecera superior norte

Poniente inferior lateral

Poniente superior lateral

Sin embargo, quedan pocos disponibles, por lo que se recomienda apurarse si quieres disfrutar en vivo y a todo color el clásico nacional.

¿Dónde puedes adquirir los boletos del clásico Chivas vs América Femenil y cuáles son los precios?

Puedes adquirir los boletos para el partido entre Chivas y América Femenil de la Jornada 10 de la Liga MX a través de la plataforma de venta online Boletomóvil, donde te recomendamos acceder pronto, pues este es un partido de alta demanda.

A continuación, la lista de precios para el clásico nacional femenil:

Cabecera: alrededor de $150 MXN

Platea: alrededor de $200 MXN

Zona especial o techada: hasta $400 MXN

Los precios de los boletos dependerán de la zona elegida. Pese a la popularidad del encuentro, los precios son muy accesibles, lo que hace que la venta de boletos se agote rápidamente.