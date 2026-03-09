Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 9 de marzo? (Exatlón México)

Tras la eliminación de Natali Brito, el equipo azul podría verse afectado. ¿Será esta coyuntura aprovechada por el equipo rojo para ganar La Villa 360 este lunes 9 de marzo?

Te compartimos quién gana hoy en La Villa 360 de la semana 24 de Exatlón México, un capítulo vital porque define la preparación más óptima de los equipos para los próximos combates.





Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 9 de marzo?

En redes sociales y grupos especializados circula un rumor que podría causar un cambio radical en esta jornada de Exatlón México.

Pese a la creciente tensión por la pérdida de un integrante, parece ser que el equipo azul gana La Villa 360 hoy.

De acuerdo con los spoilers, después de haber perdido este reto frente al equipo rojo y estar una semana en la barranca, el equipo conformado por Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Alexis Vargas, Katia Gallegos, Adrián Leo y Valery Carranza se quedará con La Villa en el juego de este lunes 9 de marzo.

Sin embargo, cómo siempre, la certeza de qué equipo será el ganador, llegará hasta el momento de la transmisión del programa en vivo.





¿Cómo y dónde ver La Villa 360 en Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de La Villa 360 de este lunes 9 de marzo en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno, en televisión abierta.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.