Mundial FIFA 2026: ¿Qué pasa si Irak no viene al partido de repechaje en México?

Selección futbol de Irak Los "Leones de Mesopotamia" obtuvieron su lugar en el repechaje intercontinental tras derrotar a los Emiratos Árabes Unidos en penales.

La primera Fecha FIFA de este 2026 definirá a los equipos que faltan por obtener su clasificación en la Copa del Mundo y alguno de ellos estarán en México para disputar el boleto. Sin embargo, la situación actual del conflicto en Medio Oriente podría afectar directamente a uno de los implicados. Se trata de la Selección de Irak, quien ha manifestado su deseo a la FIFA de aplazar su encuentro debido a que algunos de sus jugadores se encuentran varados en diferentes países.

¿Por qué Irak quiere aplazar su partido de repechaje del Mundial FIFA 2026?

Desde la semana pasada, la FIFA anunció la venta de boletos para los cuatro partidos de repechaje que se estarán disputando en nuestro país para definir dos lugares en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Irak está programado para jugar ante el ganador entre Bolivia y Surinam el próximo 31 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Nuevo León.

No obstante, desde el 4 de marzo, la Federación de Futbol de Irak expresó a la FIFA su preocupación de no poder asistir a este compromiso debido a la situación de conflicto actual en países de Medio Oriente. En un comunicado, expresaron que varios de sus jugadores se encuentran sin poder salir de Baghdad y que su entrenador se encuentra en una situación similar al no poder salir de Dubai.

Ahora, se habrían negado a aceptar la propuesta de la FIFA en la que tendrían que viajar durante 25 horas en carretera para trasladarse a Turquía y tomar un vuelo rumbo a nuestro país. No obstante, el máximo organismo del futbol internacional también ha rechazado sus solicitud de posponer el encuentro, ya que necesitan terminar de definir la fase de grupos este mes de marzo.

¿Qué pasa si Irak no se presenta al Repechaje del Mundial FIFA 2026?

De acuerdo con los estatutos de la FIFA, si un equipo decide unilateralmente no presentarse a un partido oficial, el organismo tiene la facultad para descalificarlo e imponerle una multa.

En caso de ser así, el partido entre Bolivia y Surinam podría volverse el duelo definitivo por ingresar a la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, donde el ganador de la llave sería colocado en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.