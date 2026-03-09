NFL: los mejores movimientos del primer día de agencia libre

Agencia Libre NFL 2026 Los cambios rumbo a la siguiente temporada ya comenzaron con el arranque parcial de la Agencia Libre.

Aunque la Agencia Libre inicia oficialmente este miércoles 11 de marzo, múltiples equipos ya están consiguiendo negociaciones exitosas de cara a la siguiente temporada. Equipos como Kansas City quieren reforzarse de cara a volver a competir el próximo año. Además, otros jugadores buscan escribir historias de éxito en nuevos equipos en lo que podría cambiar sus destinos para la siguiente campaña.

Keneth Walker III - Kansas City Chiefs

El MVP del Super Bowl LX tiene una nueva casa. Luego de ganar el título con los Seattle Seahawks, el corredor Keneth Walker estará llegando al equipo de Andy Reid para atender una necesidad que surgió la temporada pasada tras las bajas de juego de Kareem Hunt e Isaiah Pacheco. Después de compartir snaps durante la temporada con Zach Charbonet, Walker III quiere demostrar que puede ser un corredor titular.

Mike Evans - San Francisco 49’ers

Después de 12 temporadas consecutivas con Tampa Bay, Mike Evans se despide para continuar su carrera en los San Francisco 49’ers. El histórico número 13 de los ‘Bucs’ ostenta el récord de más temporadas consecutivas consiguiendo al menos mil yardas por recepción con 11 entre 2014 y 2024. Ahora, se unirá a la ofensiva comandada por Brock y que ya cuenta con jugadores como Christan McCaffrey, Ricky Persall, George Kittle y Brandon Aiyuk.

Travis Etienne - New Orleans Sanits

En las semanas recientes, se especuló sobre la posibilidad de que los Jacksonville Jaguars le colocaran la etiqueta de jugador franquicia a su corredor titular, al menos para ganar un poco más de tiempo en las negociaciones. Al final, la directiva ha optado por dejarle buscar un nuevo rumbo para la siguiente temporada y encabezar la ofensiva de Kellen Moore en los Saints.

Michael Pittman Jr - Pittsburgh Steelers

Todavía no está claro quién será el quarterback titular de Pittsburgh, pero el equipo busca seguir mejorando la ofensiva. La directiva hizo un trade con los Indianápolis Colts para adquirir al receptor abierto Michael Pittman Jr a cambio de un pick tardío del draft 2026. De esta forma, buscan complementar el ataque aéreo luego de que el año pasado obtuvieron a DK Metclaf, pero dejaron ir a Goerge Pickens a los Dallas Cowboys.

Travis Kelce - Kansas City Chiefs

El ala cerrada regresa a Kansas para un “Last Dance”. Después de varios rumores sobre su retiro, el número 87 estará de vuelta un año más para ir en busca de su cuerta Super Bowl con esta franquicia. De acuerdo con los reportes, el jugador rechazó mejores ofertas económicas para priorizar quedarse con los “Jefes”, equipo con el que ha jugado toda su carrera.

Rashan Gary - Dallas Cowboys

Parece que el plan B de Dallas luego de presuntamente haber intentado convencer a los Raider de un acuerdo por Maxx Crosby se llama Rashan Gary. Los de la ‘Estrella Solitaria’ quieren fortalecer el lado defensivo del balón con un ala defensivo que en su momento fue selección de primera ronda para los “queseros”. Ahora, irá a Dallas a cambio de una selección tardía y se reunirá con Kenny Clark.

Minkah Fitzpatrick - New York Jets

Intercambio entre rivales de división. Los Miami Dolphins han puesto prácticamente a todos sus jugadores disponibles y nadie se ha salvado. Ahora, fue el turno del veterano safety Minkah Fitzpatrick, quien irá a los Jets a cambio de una selección de séptima ronda. El equipo de Miami ha sido uno de los más activos en esta temporada baja, haciendo múltiples cortas previo a la agencia libre.

Jaelan Phillips - Carolina Panthers

Uno de los elementos defensivos más cotizados de este mercado era el linebacker Jalan Phillips. El ex primera selección de primera ronda con los Miami Dolphins se mantiene como uno de los mejores elementos de su posición y consiguió un acuerdo multianual de 4 temporadas por 120 millones de dólares. Ahora, estará con los Panthers en busca de conquistar el sur de la Conferencia Nacional.

Tua Tagovailoa - Atlanta Falcons

Apenas unas horas después de ser cortado por los Miami Dolphins, Tua ya tiene un nuevo equipo. Se trata de los Atlanta Falcons, que vienen de cortar a Kirk Cousins en el puesto. Ahora, el egresado de Alabama tendrá una nueva oportunidad, compitiendo con Michael Penix Jr por el puesto titular de mariscal de campo

Otros movimientos relevantes de este lunes 9 de marzo en la Agencia Libre de la NFL

Malik Willis - Miami Dolphins

Keneth Gainwell - Tampa Bay Buccaneers

Isaiah Likely - New York Giants

Austin Hooper - Atlanta Falcons

Jalen Thompson - Dallas Cowboys

Devin Bush - Chicago Bears

JK Dobbins - Denver Broncos (renovación)

Boye Mafe - Cincinatti Benglas

Los acuerdos se harán oficiales a partir del miércoles 11 de marzo, fecha en la que inicia formalmente el periodo de Agencia Libre en la NFL