Osel Herrera toma la cima en el histórico 1er. Campeonato Nacional de Golf Adaptado

OSEL HERRERA. Primera jornada con emociones en el Club de Golf México.

Con un ambiente de inclusión, competitividad y gran nivel deportivo, culminó este lunes la primera ronda del I Campeonato Nacional de Golf Adaptado, certamen organizado por la Federación Mexicana de Golf (FMG) y que por primera vez reúne a jugadores de cuatro países en el Club de Golf México, sede oficial de esta histórica edición.

En esta jornada inaugural, la categoría Stableford dejó como líderes al representante del Club de Golf La Huerta, José Guillermo Moctezuma Hernández, y a Rubén Romero, de Las Maravillas, ambos con 33 puntos, producto de rondas sólidas y consistentes en un campo exigente. El local Alan Salas cerró el día en la tercera posición con 28 puntos, buscando escalar en la ronda final.

OSEL HERRERA MARCA EL RITMO EN STROKE PLAY

En la categoría Stroke Play, el tercer lugar provisional quedó en manos de David Alfonso Becerril, quien firmó una tarjeta de +11. En el segundo sitio se ubicó el colombiano Ari López con +9, mostrando regularidad y una actitud competitiva destacada.

La cima de la clasificación la ocupa Osel Herrera Gallegos, quien entregó un recorrido de 75 golpes (+3), resultado que lo coloca como el principal candidato al título en esta primera edición.

Tras finalizar su ronda, Ari López reconoció el valor del torneo y el impulso que representa para el golf adaptado:

“Mañana es otro día, sabemos que esto es golf. Me siento contento, siempre con la mejor actitud y con ganas de competir. Impresionante lo que están haciendo con este Campeonato Nacional de Golf Adaptado. Ya me estoy ‘casando’ con este evento y aquí me tendrán cada año”

ANA FERNÁNDEZ OTERO, LA ÚNICA MUJER EN COMPETENCIA

Entre los protagonistas del certamen destaca la presencia de Ana Fernández Otero, única mujer participante, quien subrayó que lo más valioso en esta aventura deportiva es el apoyo que recibe de sus padres y de su caddie, pieza clave en su desempeño dentro del campo.

ANA FERNÁNDEZ OTERO. Abre paso al sector femenino.

La participación femenina en esta primera edición abre la puerta para que, en el futuro, más jugadoras se sumen al golf adaptado a nivel nacional e internacional.

PUNTOS PARA EL RANKING MUNDIAL Y DEFINICIÓN ESTE MARTES

Este Campeonato otorga unidades para el World Ranking for Golfers with Disability (WR4GD), lo que incrementa su relevancia para los jugadores que buscan posicionarse en el circuito global y participar en eventos internacionales de alto nivel.

La ronda final se disputará este martes, cuando se conocerá a los primeros campeones nacionales en un torneo que marca un antes y un después en el desarrollo del golf adaptado en México.