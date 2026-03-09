Penta vs Original Grande Americano: ¿A qué hora será la lucha por el Campeonato Intercontinental de WWE en RAW?

El campeón intercontinental de WWE, Penta, pondrá en juego su título este lunes en WWE Monday Night RAW frente a El Grande Americano, en una de las luchas más llamativas del episodio.

El combate fue confirmado para el show de este 9 de marzo, donde Penta “El zero miedo” realizará una de sus primeras defensas desde que conquistó el WWE Intercontinental Championship recientemente.

¿A qué hora será la lucha?

El programa RAW comenzará a las 6:00 p.m. (hora del centro de México) y tendrá una duración aproximada de tres horas.

Hasta el momento, WWE no ha anunciado la hora exacta del combate entre Penta y El Grande Americano dentro del show. Sin embargo, debido a que se trata de una lucha titular, es probable que se lleve a cabo entre la segunda y tercera hora del programa, aproximadamente entre las 7:00 p.m. y 8:30 p.m. (CDMX).

Una defensa importante para Penta

La lucha representa un momento importante para el luchador mexicano, quien buscará consolidar su reinado con el Campeonato Intercontinental frente a un rival que ha generado polémica en las últimas semanas dentro de la programación de WWE.

El combate ha generado expectativa entre los aficionados, especialmente en México, donde muchos estarán pendientes de si Penta logra retener el título en RAW.