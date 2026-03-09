Selección Mexicana: lista de lesionados rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol enfrenta un panorama complicado a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que varios futbolistas que forman parte del proyecto del técnico Javier Aguirre arrastran lesiones que podrían afectar su presencia en el torneo.

¿Qué jugadores están lesionados en la Selección Mexicana?

Entre los casos más preocupantes destaca el de Rodrigo Huescas, quien sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla y acumula más de tres meses sin jugar. Aunque existe la esperanza de que vuelva antes del Mundial, su recuperación aún es incierta.

También aparecen en la lista nombres importantes como:

• Edson Álvarez: el capitán del Tri fue intervenido por una lesión en el tobillo y se mantiene en proceso de recuperación.

• Santiago Giménez: el delantero pasó por una cirugía en el tobillo y trabaja para volver a las canchas durante la temporada.

• Luis Chávez: continúa recuperándose de una lesión grave en la rodilla que incluso podría dejarlo fuera de la Copa del Mundo si no evoluciona a tiempo.

• Alexis Vega: fue sometido a una artroscopia en la rodilla y ha tenido poca actividad en los últimos meses.

• César Huerta: también ha estado en recuperación tras una cirugía y busca acelerar su regreso.

•César Montes: salió de cambio el día de hoy por molestias musculares, se espera que no sea nada grave.

Un problema que preocupa al cuerpo técnico

Las lesiones se han convertido en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, ya que dificultan que Aguirre tenga a todos los futbolistas disponibles para definir la base del equipo rumbo al Mundial.

Además, la falta de actividad en algunos jugadores podría afectar su ritmo competitivo, lo que abriría la puerta para que otros futbolistas aprovechen la oportunidad y se ganen un lugar en la convocatoria final.

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el estado físico de estos futbolistas será clave para determinar si México puede llegar con plantel completo a la cita mundialista que se disputará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.