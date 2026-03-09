¡Travis Kelce regresa a Kansas! El ala cerrada vuelve a la NFL una temporada más

Travis Kelce El tres veces campeón del Super Bowl con los Chiefs firmá una extensión de un año para su temporada 14 con el equipo.

Después de varios meses de suspenso, Travis Kelce finalmente hizo oficial que sí estará regresando una temporada más con los Kansas City Chiefs. El histórico número 87 de la franquicia habría rechazado ofertas económicas mejores para tener un “Last Dance” junto a Patrick Mahomes luego de un año con récord perdedor en el que quedaron fuera de los Playoffs.

Fin a los rumores: Kelce vuelve para su temporada 14 en Kansas City

El tres veces campeón de la NFL Travis Kelce dio a conocer que no se retirará todavía y que regresará un año más con los Kansas City Chiefs. El ala cerrada ha jugados los 13 años de su carrea con la misma franquicia que lo seleccionó en el draft del 2013.

Travis Kelce expected to return to Chiefs for 14th season. (via @RapSheet) pic.twitter.com/w1ZmavivYm — NFL (@NFL) March 9, 2026

Durante las últimas semanas de la temporada regular de 2025, múltiples reportes señalaron que Kelce no estaba seguro de regresar en 2026 para un año más de futbol americano. De acuerdo con los medios especializados, el número 87 estaba pensando en hacerse un lado para priorizar su nueva familiar con la cantante y compositora Taylor Swfit, con quien contraerá nupcias próximamente.

Durante la temporada 2025, los Kansas City Chiefs tuvieron un récord de 6 victorias y 11 derrotas, quedando fuera de los Playoffs por primera vez desde la llegada de Patrick Mahomes a la NFL en el 2018. El equipo de Andy Reid sufrió para mantener el nivel de Campeón de Conferencia y fue superado por los Denver Broncos y Los Angeles Chargers en su división.

Kelce rechazó a otros equipos para mantenerse en la NFL

De acuerdo con el periodista Ian Rapoport, insider de la NFL, el jugador rechazó mejores ofertas económicas, pues su prioridad es mantenerse con loa Chiefs para bsucan una nueva oportunidad de llegar al Super Bowl, partido que ha disputado en cinco ocasiones y ha ganado tres.

From Free Agency Frenzy: #Chiefs TE Travis Kelce is expected back in Kansas City, as loyalty wins over money. pic.twitter.com/istQXrrWHR — Ian Rapoport (@RapSheet) March 9, 2026

“Se esperaba que hubiera un interés muy significativo por parte de otros equipos para volver a hacerlo uno de los mejores pagados de su posición basado en lo que jugó el año pasado. Eso tenía sentido, peo no es lo que estaba buscando Travis Kelce. Va a rechazar más dinero para quedarse en Kansas City, ser leal y jugar con Patrick Mahores.”